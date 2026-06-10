Išrinktas Lietuvos lobistų asociacijos valdybos pirmininkas

Šiose pareigose A. Reznikovas pakaitė nuo asociacijos įkūrimo 2022 metais jai vadovavusį lobistų kontoros „Vento Nuovo“ vadovaujantį partnerį Šarūną Frolenko, kuris ir toliau dirbs valdyboje.
Naujasis Lietuvos lobistų asociacijos valdybos pirmininkas pažymėjo, kad skaidrus ir profesionalus interesų atstovavimas yra būtina demokratinio teisėkūros proceso dalis.
„Asociacijos pareiga – stiprinti bendradarbiavimą su politikais, priežiūros institucijomis ir visuomene, kad lobizmas Lietuvoje būtų siejamas su skaidrumu, kompetencija ir atsakingu interesų atstovavimu“, – pranešime cituojamas A. Reznikovas.
Asociacijos valdyboje darbą taip pat tęs lobistas Arnas Neverauskas, Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė Kristina Nemaniūtė-Gagė ir agentūros „Socium Agency" partneris Algis Čaplikas.
Be to, naujais valdybos nariais taip pat išrinkti Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė, „Fabula Rud Pedersen Lithuania“ viešųjų reikalų praktikos vadovė Ewelina Dobrowolska, lobizmo ir viešųjų reikalų konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės „Conveo“ vadovas Vincas Jurgutis ir „Meta Advisory Lithuania" vyresnysis projektų vadovas Laurynas Gečas.
Naujausi komentarai