Jaunas verslas gauna progą, bet kainuoja milijonus: dalis paskolų – į nebūtį

Prieš trejus metus tebuvo apleistos patalpos, o dabar įmonė gamina aliuminio stiklo langus, duris, fasadus – nuo privačių namų iki didelių komercinių pastatų.
„Kreipėmės į bankus, gavome neigiamus atsakymus, tai šansų paimti paskolą tuo metu nebuvo“, – aiškino „Production line“ savininkas Darius Armanavičius.
Startui duris atvėrė nacionalinis plėtros bankas ILTE. Jaunoms, aukštos rizikos įmonėms jis suteikia valstybės paskolas „Startuok“, kai komerciniai bankai nusisuka.
„Atėjome su geru verslo planu, tai nebuvo sunku įtikinti. Tai buvo labiau buhalteriniai, finansiniai niuansai. Turėjome padidinti įstatinį kapitalą, kad atitiktume reikalavimus, tą ir padarėme“, – pasakojo D. Armanavičius.
Dariaus įmonė uždirba pelną, o 200 tūkst. eurų paskolą jau grąžino. Tačiau šalia tokių sėkmės istorijų yra ir kitų pavyzdžių.
„Kuriant su Ekonomikos ministerija programą „Startuok“, buvo suprantama, kad dalis įmonių išgyvens, dalis bankrutuos“, – teigė Nacionalinio plėtros banko ILTE vadovas Dainius Vilčinskas.
Paskolinęs 21 mln. jaunoms įmonėms, dabar ILTE bankas skelbia, kad galbūt 2 mln. nebeatgaus – mat dešimtadalis „Startuok“ skolininkų, tiksliau, septynios įmonės, yra nemokios.
„Įmonių kiekis skaičiuojamas vienetais, jų nėra labai daug. Yra inovatyvių verslų, yra ir gamybinių“, – tikino D. Vilčinskas.
Pinigai – europiniai ir valstybės biudžeto, bet tai, kad dalis mokesčių mokėtojų lėšų prarastos visiems laikams, banko negąsdina.
„Didelių siurprizų nėra, vyksta tai, ko ir tikėjomės“, – sakė D. Vilčinskas.
Tačiau tai netikėta – korupcijos tyrėjams.
Valstybė skolina visiškai naujoms įmonėms, neturinčioms jokios patirties, todėl rizikuoja gerokai daugiau nei privatūs bankai.
„Komerciniai bankai, kurie veikia akcininkų naudai, turi 1–2 proc. nuo portfelio negrąžintinų paskolų, kurias paskui tenka administruoti“, – aiškino Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas.
ILTE bankas sau leidžia prarasti ne kelis, o keliasdešimt kartų daugiau.
„Ne daugiau negu 30 proc. gali virsti nuostoliais“, – tvirtino D. Vilčinskas.
Ar tokia rizika normalu? Finansininkai nesutaria.
„Jeigu neskatiname, o kitos valstybės skatina, tai prarandame konkurencingumą. Didžiausia pridėtinė vertė – aukščiausios rizikos įmonės, jos daro inovacijas, užsiima tokiais dalykais, kur sunku įvertinti, ar pavyks, ar nepavyks“, – pasakojo Vilniaus universiteto tarybos pirmininkas Marius Jurgilas.
Mums, kaip politikams, tai buvo lyg perkūno trenksmas iš giedro dangaus.
„Blogų paskolų skaičių būtina sekti, nes tai didesnės rizikos įstaiga ir valstybinės lėšos, kur kartais galima pasižiūrėti pro pirštus, o tokiu atveju sukeliami papildomi nuostoliai, kurių neturėtų būti“, – teigė M. Dubnikovas.
„Production line“ savininkas Darius Armanavičius mano, kad pinigai negrįžta laiku dėl prastos verslo idėjos.
„Manau, kad netinkamas verslo planas. Jei tinkamai susiplanuoji, valdai srautus, tai atiduoti paskolą tikrai yra galimybių“, – tikino D. Armanavičius.
„Visi instrumentai suveikia, ILTE naudoja visas geriausias praktikas, kaip ir komerciniuose bankuose“, – tvirtino D. Vilčinskas.
Ką ILTE finansuoja, kaip tikrina įmones, teko pasidomėti ir Seimo komitetui. Tačiau dalis politikų, švelniai tariant, liko nustebę.
„Mums, kaip politikams, tai buvo lyg perkūno trenksmas iš giedro dangaus“, – sakė buvęs premjeras Algirdas Butkevičius.
Buvęs premjeras teigė, kad Finansų ministerijai pavaldžiame banke vadovas tvarkosi kaip savajame.
„Pats ILTE vadovas tvarką tiek paraiškų vertinimui, tiek paskolų suteikimui yra priėmęs savo direktoriaus įsakymais“, – pasakojo A. Butkevičius.
Kad paskolų schema ne tik rizikinga, bet ir neskaidri, sako ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.
Nustatyta, kad per daug laisvės paskolų sąlygoms, o ne visi dokumentai – vieši.
„Gali būti sudarytos nevienodos sąlygos tam pačiam verslui, gali būti finansuojami projektai, apie kuriuos nežinome“, – aiškino STT Korupcijos prevencijos valdybos vadovas Mindaugas Gusčius.
Po žurnalistų tyrimo paaiškėjo, kad „Startuok“ paskolos prasmuko net į politikų įmones. Tarp jų – buvusio premjero Gintauto Palucko iš dalies valdyta bendrovė.
Skaidrumo spragas dabar žada taisyti ekonomikos ministras.
„Vertinant jauną verslą, žiūrima ne tik į juridinių asmenų sąsajas, bet ir į fizinį asmenį“, – tvirtino ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
O dėl nemokių klientų ILTE aiškina: dar ne viskas prarasta – suprask, verslai gali įsivažiuoti ir grąžinti 2 mln.
„Jeigu įmonė tampa nemoki, nėra iš ko išieškoti, suma nurašoma į nuostolius, padedama į aplankalą, o šis į lentyną. Galbūt ateityje ji bus atversta, bet kol kas nuo jos bus valomos dulkės“, – sakė Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas.
Iš visų ILTE paskolų, ne tik programos „Startuok“, 5 proc. skolininkų vėluoja vykdyti įsipareigojimus daugiau kaip 90 dienų. Susidariusi skola – 38 mln. eurų.
