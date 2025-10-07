Jei „Pepco“ pirkote šiuos indus – kuo skubiau grąžinkite!

Pasak VMVT, keramikos lėkštėse (PLU 620736), puodelio ir dubenėlio rinkinyje su Paw Patrol („Šunyčių Patrulių“) atvaizdu (PLU 620734 ir PLU 620733) esanti kenksminga medžiaga gali kauptis organizme ir sukelti įvairias lėtines ligas. Specialistų teigimu, tokius indus naudoti nesaugu, ypač vaikams.
Kaip skelbė ir 15 min., „Pepco“ atstovai teigė pašalinę iš prekybos tris prekes. O jei pirkėjai vis dar turi tokių indų, juos gali grąžinti į bet kurią „Pepco“ parduotuvę.
Švinas yra toksiškas sunkusis metalas. Mokslininkų nustatyta, kad apsinuodijus švinu, pakenkiamos nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo, šlapimo ir kitos žmogaus organizmo sistemos. Įrodyta, kad švinas labiau pažeidžia besiformuojančias jaunas smegenis, nei subrendusias, todėl ši medžiaga itin pavojinga mažamečiams.
Informacija vartotojams
Kai nustatomas nesaugus produktas, apie tai pirmiausiai skelbiama RASFF sistemoje. Gavusi informaciją, VMVT nustato ir apie tai informuoja produkto gavėjus Lietuvoje. Įmonės įpareigojamos atšaukti tokį produktą iš rinkos ir susigrąžinti jį iš vartotojų.
Pasak VMVT, informaciją apie nesaugius produktus skelbiama vmvt.lrv.lt švieslentėje. Tarnyba kontroliuoja, ar platintojas, pardavėjas laikosi nurodymų.
Nustačius nesaugų produktą, atšaukiama visa gamybos partija, net jei kiti tos gamybos partijos produktai nebuvo patikrinti. Toks sprendimas priimamas prevenciškai dėl saugumo, nes nustačius vieną nesaugų produktą jis tampa indikatoriumi, jog visa to paties šaltinio produkcija gali kelti grėsmę vartotojo sveikatai.
„Rūpindamiesi savo ir artimųjų sveikata, sekite informaciją vmvt.ltv.lt, rinkitės legalius pardavėjus, atsakingai skaitykite produktų etiketes“, – patarė VMVT atstovai.
