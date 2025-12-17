Kaip „Amazon“ ruošiasi kalėdiniam pikui: atvėrė sandėlio duris

Unikalią prekių apdorojimo sistemą sukūrę „Amazon“ specialistai labiausiai didžiuojasi robotais, kurie transportuoja lentynas su prekėmis. Vien milžiniškame Boltono sandėlyje Jungtinėje Karalystėje dirba apie 2 tūkst. tokių robotų.
„Įprastame sandėlyje reikia nueiti iki lentynos. Šiuo atveju viskas vyksta atvirkščiai – lentyna atkeliauja pas jus. Taip daug greičiau ir lengviau“, – aiškino „Amazon“ regiono operacijų direktorius Neilas Travis.
Kita vertus, pirmiausia gautas prekes reikia sukrauti į robotizuotas lentynas. Tai daro žmonės – jie išpakuoja į sandėlį atvežtas prekes ir sudeda jas į specialiais kodais pažymėtas dėžes. Dirbtinio intelekto valdomi konvejeriai pasiunčia dėžes į paskirstymo stotis, kur žmonės, pagal kompiuterio nurodymus, sudeda prekes į lentynas.
Galiausiai, atėjus užsakymui, lentynos važiuoja į užsakymo formavimo vietą, kur žmonės surenka konkretų užsakymą. Sandėlį valdanti programa duoda komandą ženklinimo mašinai, o ši, net neliesdama pakuotės, prilipdo užsakymo numerį su kodu ir adresu.
„Kiekvienas šiam pastatui priskirtas užsakymas yra surenkamas, supakuojamas ir išsiunčiamas mažiau nei per dvi valandas. Ir tai darome šimtus tūkstančių kartų per dieną“, – pabrėžė N. Travis.
Mastas išties įspūdingas – kalbama apie milijardus užsakymų pasauliniu mastu. Nuo gruodžio pabaigos iki sausio ir vasario išpardavimų šis srautas dar padidėja, nors pastaruoju metu prekybininkai pastebi, kad klientams labiau rūpi kasdieniai dalykai, o ne klasikinės dovanos, tokios kaip žaislai, buitinė elektronika ar parfumerija.
Naujausi komentarai