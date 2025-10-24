Kaune startuoja projektas, kviečiantis pažinti lietuviško dizaino istoriją ir restauravimo meną

Dalyviai turės galimybę susipažinti su lietuviško dizaino istorija, sužinoti apie restauravimo ir atnaujinimo technikas ir prisidėti prie tvaraus požiūrio į kultūros paveldą formavimo.
„Projektas kviečia išsaugoti tai, kas turi vertę, bet dažnai lieka pamiršta. Tai – praktinis, tvarus ir prasmingas požiūris į dizaino paveldą, kuris gali tapti tvirtu pagrindu ilgalaikei iniciatyvai“, – sakė projekto vadovė, Kauno kolegijos Objektų konservavimo ir restauravimo studijų programos lektorė Eglė Aleknaitė.
Iniciatyva siekiama atkreipti dėmesį į lietuviško dizaino išsaugojimo svarbą ir paskatinti visuomenę atsakingiau žvelgti į daiktų ilgaamžiškumą ir kultūros paveldo tęstinumą.
Projektą Menų akademija įgyvendina kartu su partneriais – VšĮ „Mokslo daržas“, UAB „Meno mūza“ ir UAB „Wood Line“.
Renginio programa ir registracija https://www.kaunokolegija.lt/muf/kvieciame-atrasti-lietuvisko-dizaino-pavelda-is-naujo/.
Kviečiami dalyvauti visi, kuriems artimas menas, istorija ir tvarumas.
