 Kaune startuoja projektas, kviečiantis pažinti lietuviško dizaino istoriją ir restauravimo meną

2025-10-24 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami atrasti lietuviško dizaino istoriją – Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija pradeda įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Lietuviško dizaino atgaivinimas: tvaraus paveldo konservavimas ir restauravimas“. Lapkričio 12–13 d. Kaune vyks kūrybiniai užsiėmimai, skirti visiems, besidomintiems dizaino istorija, restauravimu ir tvarumu.

Dalyviai turės galimybę susipažinti su lietuviško dizaino istorija, sužinoti apie restauravimo ir atnaujinimo technikas ir prisidėti prie tvaraus požiūrio į kultūros paveldą formavimo.

Partnerio nuotr.

„Projektas kviečia išsaugoti tai, kas turi vertę, bet dažnai lieka pamiršta. Tai – praktinis, tvarus ir prasmingas požiūris į dizaino paveldą, kuris gali tapti tvirtu pagrindu ilgalaikei iniciatyvai“, – sakė projekto vadovė, Kauno kolegijos Objektų konservavimo ir restauravimo studijų programos lektorė Eglė Aleknaitė.

Partnerio nuotr.

Iniciatyva siekiama atkreipti dėmesį į lietuviško dizaino išsaugojimo svarbą ir paskatinti visuomenę atsakingiau žvelgti į daiktų ilgaamžiškumą ir kultūros paveldo tęstinumą.

Projektą Menų akademija įgyvendina kartu su partneriais – VšĮ „Mokslo daržas“, UAB „Meno mūza“ ir UAB „Wood Line“.

Partnerio nuotr.

Renginio programa ir registracija https://www.kaunokolegija.lt/muf/kvieciame-atrasti-lietuvisko-dizaino-pavelda-is-naujo/.

Partnerio nuotr.

Kviečiami dalyvauti visi, kuriems artimas menas, istorija ir tvarumas.

Šiame straipsnyje:
Kauno kolegija
lietuviškas dizainas
projektas
lietuviško dizaino istorija
restauravimo menas

