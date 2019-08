„Lidl“ papildomai skatins grąžinti tarą: dalins dovanų korteles

Taromatuose – rekordai

Lietuvos gyventojai kasmet vis aktyviau grąžina gėrimų tarą, rodo VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) statistika. Per pirmąjį šių metų pusmetį į taromatus ir rankinio surinkimo punktus grąžintas rekordinis pakuočių kiekis – 291,7 mln. vienetų taros. Tai yra 17,4 mln. vnt. daugiau nei praėjusiais metais tuo pat metu. Vos prieš trejus metus šalyje įdiegus gėrimų pakuočių grąžinimo sistemą, Lietuva jau pirmauja visoje Europos Sąjungoje pagal perdirbtų plastiko pakuočių atliekų dalį, rodo „Eurostat“ duomenys.

„Taros grąžinimo žaidimu „Grąžinti gera“ norime dar labiau paskatinti „Lidl“ pirkėjų sąmoningumą ir paraginti dar aktyviau grąžinti depozitą, o kartu gerinti plastiko surinkimo perdirbimui rekordus. Siekiame teigiamą, vos per kelerius metus susiformavusį lietuvių įprotį grąžinti tarą perdirbimui paversti ne tik naudinga aplinkai, bet ir smagia veikla. Žaidime labai kviečiame dalyvauti ir tuos, kurie pinigus už tarą paaukoja dienos centrams – jie daro dvigubai gerą darbą, o šis žaidimas – proga jiems gauti atlygį ne tik karmos taškais“, – sako „Lidl Lietuva“ komunikacijos vadovas Valdas Lopeta.

USAD atstovai sako, kad kasmet grąžinamų pakuočių skaičiaus tolygų augimą lemia stiprėjantis gyventojų sąmoningumas – tiek žiemą, tiek pavasarį pakuočių surinkta daugiau nei praėjusiais metais. USAD kasmet surenka 92 proc. į rinką išleidžiamų vienkartinių stiklinių ir plastikinių butelių bei skardinių. Dėl sistemos dalyvių bei šalies gyventojų sąmoningumo šiemet USAD turėtų surinkti ir perdirbimui perduoti apie 570 mln. vienkartinių pakuočių.

Norintiems prizų – paprastos taisyklės

„Lidl“ žaidimo „Grąžinti gera“ taisyklės labai paprastos – jeigu depozito suma yra skirta paramai, norint dalyvauti žaidime, reikia registruoti taromato paramos čekį. Jeigu už depozitą gautas čekis panaudotas apsipirkimo metu, reikia registruoti tą kasos čekį, kuriame yra įrašas apie „Užstatą“. Čekiai registruojami internetu. Tame pačiame registracijos puslapyje kas savaitę bus skelbiami ir dovanų kortelių laimėtojai. Kiekvieną savaitę bus išrenkama po penkis laimėtojus, kuriems atiteks 20 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelės.

Taros grąžinimas virsta parama vaikams

Grąžinant tarą „Lidl“ taromatuose, gautu depozitu galima paremti vaikų dienos centrus. Gautą depozitą į aukojimo sąskaitą „Lidl“ taromatuose galima pervesti vienu mygtuko „Paaukoti“ paspaudimu. Savo ruožtu prekybos tinklas įsipareigoja pirkėjų surinktą sumą padvigubinti.

Praėjusiais metais už grąžintą tarą į „Lidl“ taromatus paaukota per 20 tūkst. eurų. Šią sumą prekybos centras padvigubino ir 41,8 tūkst. eurų padalijo vaikų dienos centrams per organizacijas „Lietuvos Caritas“, „Gelbėkit vaikus“ ir Maltos ordino pagalbos tarnybas. Per pirmąjį šių metų pusmetį „Lidl Lietuva“ drauge su pirkėjais, grąžinančiais užstato tarą, vaikų dienos centrams paremti jau skyrė beveik 27 tūkst. eurų.