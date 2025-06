„Lidl“ renka komandą naujai parduotuvei Kaune: darbuotojams skirs solidžius priedus

Aktyviai plėsdamas prekybos tinklo veiklą Kaune, „Lidl“ naujai Šilainių parduotuvei buria apie 30 žmonių komandą. Šiuo metu ieškoma darbuotojų parduotuvės vadovo pavaduotojo ir pardavėjų pozicijoms. Prisijungti kviečiami ir tie, kurie dar neturi patirties prekyboje – prieš pradedant darbą, visiems naujiems komandos nariams organizuojami išsamūs teoriniai ir praktiniai mokymai.

Darbuotojams, prisijungsiantiems prie šios parduotuvės komandos, numatytas papildomas 600 eurų priedas: po pirmojo darbo mėnesio jie gaus 200 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelę, o po trijų ir šešių mėnesių – po 200 eurų piniginę premiją (neatskaičius mokesčių).

Norint dalyvauti atrankoje, pakanka užpildyti paraiškos formą internete – su atrinktais kandidatais susisieks „Lidl Lietuva“ atstovai. Turintys klausimų dėl atrankos, gali kreiptis el. pašto adresu [email protected].

Susipažinti su darbo pozicijomis galima taip pat galima „Lidl Lietuva“ karjeros portale karjera.lidl.lt.

Konkurencingas atlyginimas sektoriuje

Siekdama užtikrinti finansinį stabilumą, „Lidl Lietuva“ savo darbuotojams suteikia konkurencingą atlyginimą bei aiškiai apibrėžtas jo augimo galimybes. Remiantis portalo „Rekvizitai.lt“ duomenimis, balandžio mėnesį įmonėje dirbančių atlyginimas vidutiniškai siekė 2187,84 euro ir buvo didžiausias vidutinis atlyginimas tarp penkių didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų. Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

Įmonėje veikianti pakopinė atlyginimų sistema leidžia darbuotojams nuo pat pirmos darbo dienos matyti, kaip jų atlygis keisis per artimiausius ketverius metus. Vertindama lojalumą ir sukauptą patirtį, „Lidl Lietuva“ šių finansinių metų, prasidėjusių kovo mėnesį, pradžioje pristatė ir penktąją atlygio pakopą, suteikiančią galimybę lojaliausiems darbuotojams uždirbti daugiau.

Taip pat kas mėnesį darbuotojams suteikiamos „Lidl“ kortelės, už kurias jie gali įsigyti įvairių prekių visose prekybos tinklo parduotuvėse.

Papildomos naudos darbuotojų gerovei

Išskirtinį rūpestį prekybos tinklas rodo ir darbuotojų sveikatai – visiems komandos nariams, sėkmingai baigusiems bandomąjį laikotarpį, „Lidl Lietuva“ suteikia papildomą sveikatos draudimą. Jis leidžia padengti gydymo išlaidas, įsigyti maisto papildų ir vitaminų bei gauti kompensaciją už dalį odontologijos ir optikos paslaugų išlaidų.

Kiekvieną rudenį „Lidl Lietuva“ tradiciškai savo darbuotojams išdalina imunitetą stiprinančius vitaminų ir maisto papildų rinkinius. Taip pat juos ir jų vaikus iki 14 metų kviečia nemokamai skiepytis nuo gripo.

„Lidl Lietuva“ skiria dėmesį ir emocinei darbuotojų sveikatai: visi prekybos tinklo darbuotojai turi galimybę apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus. Be to, įmonės darbuotojai ir artimiausi jų šeimos nariai bei vaikai gali naudotis anonimine konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti!“ ir paskambinę nemokamu, visą parą veikiančiu telefonu, užduoti klausimus asmeninių finansų specialistams, psichologams ar teisininkams.

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 81 „Lidl“ parduotuvė 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.