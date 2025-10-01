Lietuvos paštas atnaujina siuntų pristatymą

Lietuvos paštas tapo pirmuoju Baltijos šalių pašto operatoriumi, atnaujinusiu šią paslaugą verslo klientams. Bendrovės partneriu gabenant siuntas į JAV yra šios šalies pašto operatorius USPS, pranešė Lietuvos paštas.
Verslo klientams, norint pradėti siųsti siuntas į JAV, reikės pasirašyti sutarties priedą dėl muito mokėjimo tvarkos. Taip pat bus privaloma nurodyti prekės identifikavimo (HS) kodą ir nurodyti prekės kilmės šalį.
Siuntoms, siunčiamoms į JAV, bus taikomas administravimo mokestis. Šis mokestis reikalingas siekiant padengti papildomas logistikos ir duomenų apdorojimo sąnaudas, susijusias su JAV muitinės ir saugumo reikalavimų vykdymu.
Šiuo metu privatiems klientams į JAV galima siųsti tik dokumentus iš pašto skyrių, pasirinkus paslaugą „Be sekimo“. Lietuvos paštas tikisi pilnai atnaujinti siuntų siuntimo į JAV paslaugą privatiems klientams iki šių metų pabaigos.
BNS rugpjūtį rašė, kad Lietuvos paštas laikinai stabdė siuntas verslo ir privatiems klientams į JAV. Sprendimas priimtas JAV nuo rugpjūčio 29 dienos panaikinus de minimis išimtį, leidusią be muito įvežti iki 800 JAV dolerių vertės siuntas.
