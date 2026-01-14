„Unifiedpost“ kaltinant Lietuvos paštą nesąžininga kainodara, Konkurencijos tarybos atsakas

Anot tarybos, nebūtų racionalu tirti kainodaros, kurią Lietuvos paštas taikė viename viešajame pirkime ir planuoja keisti.
„Unifiedpost“ teigimu, dalyvaudamas viešajame pirkime Lietuvos paštas dalį paslaugų siūlė už 0 eurų ir taip galimai taikė grobuonišką kainodarą. „Unifiedpost“ taip pat skundėsi nuolaidų sistema ir vadinamąja projektine kainodara, kai viešuosiuose pirkimuose taikomi individualūs tarifai buvo mažesni nei anksčiau verslo klientams taikyti įkainiai.
Taryba nustatė, kad Lietuvos paštui dalyvaujant viešajame pirkime buvo vertinamas visas paslaugų paketas, o ne atskiros jo dalys. Todėl vien tai, kad dalis paslaugų buvo pasiūlyta už 0 eurų, savaime nepatvirtina grobuoniškos kainodaros taikymo.
Taryba pažymėjo, kad tokia kainodara buvo pritaikyta pavieniame pirkime ir nesikartojo kituose konkursuose. Be to, bendrovė nurodė svarstanti keisti projektinės kainodaros sudarymo principus – netaikyti jos tam tikrai daliai paslaugų, kad užtikrintų vienodesnes konkurencijos sąlygas.
„Nors galimo pažeidimo tyrimas nebus vykdomas, tikimės, kad mūsų institucijos Lietuvos paštui pateiktas ekspertinis situacijos vertinimas paskatins pozityvius pokyčius siuntų verslo klientams pristatymo rinkoje ir, bendrovei pakoregavus kainodarą, ateityje konkurencijos ribojimo rizikų mažės“, – pranešime sakė tarybos vyriausiasis pažeidimų tyrimo patarėjas Elonas Šatas.
Anot tarybos, tyrimas neturėtų reikšmingos įtakos vartotojų gerovei, o detalesnis aplinkybių nagrinėjimas bei vertinimas pareikalautų neproporcingų išteklių, palyginti su tikėtinais rezultatais. Be to, nėra pagrindo įtarti bendrovę pažeidus anksčiau tarybos nustatytus įpareigojimus.
BNS 2024 metais rašė, kad „Unifiedpost“ nepavyksta įrodyti galimo Lietuvos pašto piktnaudžiavimo – įmonė nesėkmingai bylinėjosi su Lietuvos paštu dėl padidintų tarifų – bendrovės skundų ir prašymų teismai netenkino, o Konkurencijos taryba ir tuomet nusprendė netirti pašto galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi.
Apeliacinis teismas 2024 metų vasario pabaigoje nutarė, kad konkurencijos pažeidimus turi nagrinėti Konkurencijos taryba, todėl teismas negali priteisti „Unifiedpost“ prašomos beveik 0,5 mln. eurų žalos iš Lietuvos pašto.
Konkurencijos taryba tuomet teigė, kad „Unifiedpost“ 2022 metais skundėsi, jog Lietuvos paštas padidinęs tarifus galimai piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi. Anot tarybos, bendrovei tinkamai nesuformulavus skundo, tyrimas nebuvo pradėtas.
Ginčas vyko dėl 2022 metų gruodį padidintų Lietuvos pašto tarifų verslo klientams, apie kuriuos paštas paskelbė tų pačių metų rugpjūtį. Panašus ginčas buvo kilęs ir 2016 metais, kai Lietuvos paštas pakeitė kainodarą iš anksto apie tai neįspėjęs.
