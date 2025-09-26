Lietuvos paštas šiemet investuos net 4,4 mln. eurų: kas prioritetuose?

Nuo rugsėjo vidurio iki lapkričio bendrovė įrengs 232 naujus paštomatus: 63 Lietuvoje, 50 Latvijoje ir 119 Estijoje.
Be to, bus praplėsta apie 160 veikiančių „LP Express“ ir „Unisend“ paštomatų, juose įrengiant virš 600 papildomų kolonų ir beveik 6 tūksta. naujų dėžučių, penktadienį pranešė įmonė.
„Investicijos į plėtrą regione ne tik padidins bendrovės paštomatų prieinamumą, bet ir suteiks naujų galimybių e. verslams. Kiekvienas naujas paštomatas (...) stiprina Lietuvos pašto pozicijas Baltijos šalių rinkoje“, – pranešime sakė Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas.
„Tai svarbus žingsnis stiprinant regionų infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų bei kaimų“, – pranešime teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Iki šių metų pabaigos „LP Express“ paštomatai pirmą kartą pradės veikti ir 13-oje vietovių: Jonučiuose II, Ramučiuose, Viduklėje, Gelgaudiškyje, Kalveliuose, Senuosiuose Trakuose, Jiezne, Vydmantuose, Kairiuose, Kretingalėje, Kvėdarnoje, Šveicarijoje ir Darbėnuose.
Juos įrengus Lietuvos pašto tinkle bus virš 1460 paštomatų, iš jų daugiau nei 500 – „LP Express“ Lietuvoje. Pastarasis tinklas nuo kitų metų iki 2028 metų pabaigos etapais bus plečiamas ir mažesnėse gyvenvietėse, o jų pavadinimai bus skelbiami kasmet nuo 2026 metų pirmojo ketvirčio.
Lietuvos paštas taip pat testuoja naujus technologinius sprendimus, kurie spartintų tinklo prieinamumą ir plėtrą regionuose.
Pirmąjį šių metų pusmetį paštas per paštomatus ir kurjerius Baltijos šalyse pristatė beveik 10 mln. siuntų – 70 proc. daugiau nei prieš metus.
Naujausi komentarai