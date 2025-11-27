„Linavai“ – nepalankus teismo sprendimas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija lapkričio 26 dieną pripažino, kad „Linava“, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pateikusi nuomonę dėl teisėkūros, vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, nes būdama verslo interesų asociacija, privalėjo būti įrašyta į lobistų sąrašą ir deklaruoti savo veiklą, pranešė LVAT.
Teismas pripažino, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dar 2021 metų pradžioje priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Todėl LVAT atmetė „Linavos“ skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.
„Lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad lobistinę veiklą turi teisę vykdyti tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys“, – rašoma pranešime.
„Linava“ laikėsi pozicijos, jog rašto pateikimas ministerijai negali būti vertinamas kaip lobistinė veikla ir apskundė teismams VTEK sprendimą.
Tačiau LVAT įvertinęs rašto turinį nustatė, kad jos argumentai dėl galimų teisės aktų prieštaravimų, reguliavimo spragų ir Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo taikymo vertinami kaip „Linavos“ nuomonė dėl teisėkūros.
Konstitucinis Teismas (KT) LVAT prašymu liepos pradžioje paskelbė, kad įstatymo nuostata, pagal kurią „Linava“ buvo pripažinta neteisėtai užsiėmusi lobizmu, neprieštarauja Konstitucijai.
LVAT Konstitucinio Teismo išaiškinimo paprašė pernai gruodį, kilus abejonių, ar Lobistinės veiklos įstatymas nevaržo verslo asociacijų saviraiškos laisvės.
BNS rašė, jog VTEK dar 2021 metais paskelbė, kad „Linava“ vykdė lobistinę veiklą neįsiregistravusi lobistų sąraše ir taip pažeidė įstatymą. Tokį sprendimą VTEK priėmė įvertinusi, kad „Linava“ 2021-ųjų sausio pradžioje kreipėsi į kelias ministerijas, jog būtų pakeista Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarka, nors asociacija lobiste tapo tik tų metų sausio pabaigoje.
LVAT anksčiau teigė, jog „Linava“ ministerijos tiesiogiai neprašė priimti teisės akto ar jį pakeisti, nepateikė konkretaus įstatymo projekto, nesiūlė atidėti jo svarstymo, tačiau jos poziciją galima laikyti nuomone dėl teisėkūros.
Pasak LVAT teisėjų, pagal įstatymą „Linavos“ nuomonė laikoma lobizmu vien tik dėl to, kad organizacija vienija verslo tikslų siekiančias juridinius asmenis – vežėjus.
VTEK tyrimą atliko susipažinusi su „Laisvės TV“ tyrimu „Fūrų lobistai“ ir gavusi papildomos informacijos iš Vidaus reikalų ministerijos.
„Linava“ tuomet tvirtino, kad šiuo atveju jos veikla negali būti vertinama kaip neteisėta, nes siųsdama raštą dėl sąrašo sudarymo tvarkos ji nereikalavo priimti ar nepriimti jokių teisės aktų, o pateikė tik asociacijos nuomonę.
