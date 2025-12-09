 VTEK: dvi miškininkystės asociacijos vykdė neteisėtą lobistinę veiklą

2025-12-09 14:37
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) antradienį konstatavo, kad Lietuvos miškų ūkio rūmų asociacija ir Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“ vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, teikdamos valstybės vadovams teisėkūros siūlymus.

Toks komisijos sprendimas buvo priimtas, įvertinus Seimo pirmininkui, parlamento nariams ir premjerui adresuotą raštą dėl grėsmės Lietuvai netekti 1,4 mlrd. eurų.

Dokumente asociacijos siūlė stabdyti Miškų įstatymo pataisas, peržiūrėti saugomų teritorijų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reguliavimą. Taip pat ragino nedelsiant parengti ir teikti Seimui tvirtinti miškų ir miškų ūkio vystymo strategiją.

„Nei minėtos asociacijos, nei jai oficialiai atstovaujantys asmenys tuo metu nebuvo registruoti lobistai. Todėl teikdamos siūlymus dėl teisės aktų asociacijos pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą“, – antradienį konstatavo VTEK.

Komisija primena, kad lobistinę veiklą gali vykdyti tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.

