„Litexpo“ – 10,9 mln. eurų

„Pagrindinis lėšų panaudojimas bus konferencijų centro remontas ir patalpų, erdvių pritaikymas didesniam išnaudojimui pirmininkavimo metu. Per visus renginius investuodavome į infrastruktūrą, bet dažnu atveju ji nepasilikdavo. Tai dabartiniu sprendimu tikslas yra, kad investicijos, kurios ateina, jos liktų tolesniam „Litexpo“ naudojimui“, – „Verslo žinių“ tinklalaidei sakė Vilius Vaičekauskas
Jo teigimu, šiuo metu centre trūksta mažesnių konferencijų salių.
„Čia turbūt yra vienas iš kertinių pasikeitimų. Šiai dienai turime 15 konferencijų salių, planuojama išplėsti dar 12–14, kurios bus nuo 20–30 kv. metrų, galėsim jas modifikuoti iki kelių šimtų ir sukurti pilnavertį produktą nuo mažesnių iki didesnių salių. Tie pinigai įstatinio kapitalo didinimui yra skirti abipusiai naudai ir ypatingai infrastruktūrai, kuri liečia pirmininkavimo dalį“, – sakė „Litexpo“ vadovas.
Anot jo, taip pat bus tvarkomos bendrosios erdvės.
„Tikslas ir noras yra ne tik sales, bet ir pačias bendrąsias erdves sutvarkyti. Pirmininkavimas (ES Tarybai – BNS) turbūt yra vienas svarbiausių valstybės renginių ir labai svarbu, kaip mes atrodom kitų šalių atžvilgiu“, – teigė V. Vaičekauskas.
BNS rašė, kad Vyriausybė rugsėjo pabaigoje nusprendė investuoti į „Litexpo“ infrastruktūros modernizavimą bei 10,9 mln. eurų padidinti jo įstatinį kapitalą.
Lėšos bus skirtos iš Užsienio reikalų ministerijai 2026 metams skirtų asignavimų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais aukščiausiojo lygmens susitikimams.
„Litexpo“ įstatinis kapitalas dabar siekia 12,35 mln. eurų. Valstybei priklauso 99,03 proc. akcijų, dar 0,97 proc. – 37 fiziniams asmenims.
Naujausi komentarai