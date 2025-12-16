Vilniuje bus apdovanoti geriausi Lietuvos sportininkai

Renginyje bus įteikta 10 apdovanojimų, iš kurių penki skirti olimpinio, keturi – paralimpinio sporto laureatams, taip pat išskirtinis apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“.
Tiek olimpinio, tiek paralimpinio sporto laureatai bus vertinami „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“, „Metų komanda“, „Metų treneris(-ė)“ ir „Metų proveržis“ kategorijose.
Lietuvos sporto apdovanojimai – prestižinė šventė, kurios metu tradiciškai pagerbiami geriausi olimpinio ir paralimpinio sporto atletai, treneriai, komandos.
Kandidatus olimpinio sporto nominacijoms siūlo sporto federacijos, renka – Lietuvos sporto apdovanojimų taryba.
Šių metų kandidatai atrinkti atsižvelgiant į jų rezultatus, pasiektus olimpinėse ir paralimpinėse rungtyse nuo 2024 metų lapkričio 1 dienos iki 2025 metų lapkričio.
Praėjusiais metais olimpinio sporto metų sportininkais tapo breiko šokėja Dominika Banevič ir disko metikas Mykolas Alekna, o paralimpinio sporto – disko metikė Oksana Dobrovolskaja ir dziudo imtynininkas Osvaldas Bareikis.
Geriausių Lietuvos sportininkų rinkimai rengiami nuo 1994 metų.
Naujausi komentarai