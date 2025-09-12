„Litgrid“ paskelbė pirmąjį konkursą

Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad šio reglamento taikymas padeda stiprinti tiek Lietuvos energetinį saugumą, tiek ir ES pramonės konkurencingumą.
„Įsigydami įrangą iš įvairių šaltinių ir užtikrindami tiekimo grandinių atsparumą mažiname priklausomybę nuo vieno tiekėjo ir kuriame paklausą europinei produkcijai“, – pranešime sakė ministras.
„Mūsų tikslas – kad kiekvienas strateginis įsigijimas stiprintų tiekimo grandinių atsparumą, mažintų poveikį aplinkai ir atspindėtų socialinės atsakomybės standartus“, – sakė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
„Litgrid“ planuoja įsigyti penkis 400 kV dujinius jungtuvus bei 30 jų prijungimo gnybtų.
Konkurso dalyviai bus vertinami ne tik pagal kainą, bet ir pagal sprendimus, mažinančius poveikį aplinkai, pagal socialinę atsakomybę, tiekimo grandinės skaidrumą ir darbuotojų teises.
