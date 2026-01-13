 Marius Dubnikovas palieka „Compensa Life“

Verslo konfederacijos viceprezidentas ekonomistas Marius Dubnikovas palieka Baltijos valstybėse veikiančią gyvybės draudimo bendrovę „Compensa Life“, kur vadovavo verslo plėtrai, pranešė „Compensa Life“.

Marius Dubnikovas
Marius Dubnikovas / L. Balandžio / BNS nuotr.

M. Dubnikovas „Compensa Life“ dirbo aštuonerius metus, o apie naują darbą praneš artimiausiu metu, teigiama pranešime.

Jis BNS nekomentavo, kur tęs karjerą, ir žadėjo apie tai pranešti maždaug po dviejų savaičių.

„Kartu su Mariumi augome ir kūrėme „Compensa Life“. Per šiuos metus nuveikėme daug svarbių darbų, todėl nuoširdžiai palaikome jo sprendimą ir linkime sėkmės naujame etape“, – pranešime teigė „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ valdybos pirmininkas Tomas Milašius.

M. Dubnikovas nuo 2010 metų dėsto Vilniaus universiteto Verslo mokykloje, rodo jo paskyra socialiniame tinkle „Linkedin“.

