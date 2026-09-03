MRU persikėlė į Bernardinų sodą: dvi dienos mokslo, patirčių ir pokalbių

Išbandyti tai, ko kasdien nepastebime
Viena iš įtraukių patirčių buvo LASS pietvakarių centro vadovės Jolantos Kručkauskaitės ir jos komandos vedama edukacija „NeRegėjimo galia“. Lankytojai galėjo apžiūrėti neregių naudojamus daiktus, užsidėję tamsius akinius ir pasiremdami neregio lazdele, naviguoti judriame Bernardinų parke. Patirtis, kurią iš pradžių norėjosi tiesiog išbandyti, netrukus virto bandymu suprasti, kaip kasdienę aplinką mato – arba, tiksliau, patiria – žmogus, turintis regėjimo negalią. Ši tema persikėlė ir į MRU diskusijų sceną. Diskusijoje „Lygybė be prieinamumo – tik iliuzija?“ skirtingų sričių atstovės kalbėjo apie prieinamumą mokykloje, darbe ir kasdienėje aplinkoje, o taip pat apie tai, kodėl jis vis dar dažnai suvokiamas kaip išskirtinis poreikis, o ne įprastos aplinkos dalis.
MRU Viešojo saugumo akademijos profesorė dr. Snieguolė Matulienė festivalio lankytojus pakvietė į dokumentų ekspertizės pasaulį. Kartu su Lietuvos teismo ekspertizės centro Dokumentų ekspertizių skyriaus vedėja Rasa Tamošiūnaite ji demonstravo, kaip specialistai atpažįsta suklastotą parašą ir ką dokumentų ekspertizė gali pasakyti apie jo autorių. Lankytojai galėjo ir patys pasitikrinti detektyvo gebėjimus.
Dar vieną išskirtinę pažintį MRU erdvėje dovanojo socialinis partneris – Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Festivalio lankytojai susitiko su VSAT kinologe Iveta Rudaityte ir kalyte Ottallia, neseniai dalyvavusiomis žmonių gelbėjimo operacijoje po žemės drebėjimo Venesueloje. Buvo galima sužinoti apie kinologo darbą, išgirsti apie gelbėjimo operaciją ir, žinoma, susipažinti su keturkoje profesionalės partnere.
Dronai, robotukai ir kitos patirtys
Dronai šiemet buvo viena iš temų, kurią MRU erdvėje buvo galima ne tik aptarti, bet ir pamatyti iš arti. Vilniaus miesto savivaldybė pristatė inovatyvius DBOX dronus, kuriuos mieste naudoja įvairiems duomenims rinkti. Jų kūrėjai taip pat lankėsi MRU erdvėje, pasakojo apie technologiją ir demonstravo dronų galimybes, sulaukusias pripažinimo ir už Lietuvos ribų.
Su dronais susijusi ir kita aktuali naujiena: policija šiuo metu kartu su Vilniaus miesto savivaldybe testuoja pilotinį reagavimo dronais projektą. Tam tikrais atvejais į įvykio vietą gali būti siunčiamas dronas, o pareigūnai tiesiogiai mato situaciją ir gali įvertinti, ar fizinis patrulio atvykimas apskritai būtinas.
Šie klausimai buvo keliami ir MRU diskusijoje „Civiliniai dronai virš galvos: saugo ar vagia privatumą?“. Prof. dr. Pauliaus Pakutinsko moderuojamoje diskusijoje susitiko MRU Viešojo saugumo akademijos profesorė prof. dr. Žaneta Navickienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis technologijų vadovas Dalius Kazlauskas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė, Vadovybės apsaugos tarnybos atstovas Justinas Tvaskūnas ir Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Itin daug smalsių akių „Įsitrauk: MRU erdvėje“ sulaukė Marijampolės regioninio STEAM atviros prieigos centro komandos atsivežti virtualios realybės įrenginiai ir robotukai. Jaunoji festivalio auditorija juos tyrinėjo ir išbandė, o STEAM centro įrenginius pristatę MRU Sūduvos akademijos darbuotojai lankytojus pasitiko su šypsenomis.
Kiti lankytojai galėjo išbandyti mokslininko vaidmenį, spręsdami, kur publikuoti tyrimą, arba tapti švietimo sistemos kūrėjais, kuriems tenka ieškoti sprendimų turint ribotą biudžetą, perdegusius mokytojus, patiriant spaudimą dėl egzaminų ir jaučiant tėvų lūkesčius. Vyko ir patirtinės įtraukties veiklos, o MRU Aplinkos valdymo laboratorijos komanda kvietė sužinoti, kaip dronai padeda tirti mikroklimatą.
Dešimt diskusijų – nuo ateities žmogaus iki tarptautinės teisės
Visa tai buvo tik dalis to, kas vyko MRU erdvėje. Pagrindinė festivalio programos dalis – dešimt diskusijų, per dvi dienas subūrusių skirtingų sričių mokslininkus, valstybės institucijų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovus.
Minias sutraukė diskusija „Ateities žmogus: supergalia ar smegenų atrofija?“. Filosofijos, vadybos, teisės ir kibernetinės psichologijos atstovai svarstė, ką žmogui atneša vis daugiau jo kasdienių funkcijų perimančios technologijos. Diskusijoje susitiko MRU Humanistikos tyrimų laboratorijos vadovas prof. dr. Povilas Aleksandravičius, MRU profesorė, psichoterapeutė dr. Aistė Dromantaitė, MRU UNESCO DI, naujųjų technologijų ir inovacijų visuomenei centro vadovas prof. dr. Paulius Pakutinskas ir kibernetinės psichologijos analitikė Edita Pocinaitė-Janickė. Diskusiją moderavo Socialinės įtraukties ir lyderystės tyrimų laboratorijos vadovė prof. dr. Agota Giedrė Raišienė.
Kitoje diskusijoje – „Socialiniai tinklai prieš istorinę atmintį: kas ką?“ – komunikacijos, teisės ir politikos mokslų atstovai diskutavo, kas šiandien formuoja mūsų istorinę atmintį ir kokią įtaką tam daro socialiniai tinklai.
Taip pat buvo kalbama apie švietimo pokyčius, pasitikėjimą institucijomis, jauno žmogaus ateitį darbo rinkoje, tarptautinės teisės veikimą karų ir geopolitinės įtampos pasaulyje, tvarius pasirinkimus ir specialistų, dirbančių su vaikais, emocinę kainą.
MRU diskusijų erdvėje susitiko skirtingos perspektyvos. Tai buvo ir viena pagrindinių festivalio idėjų – į visuomenei aktualius klausimus pažvelgti ne iš vienos profesijos ar vienos institucijos pozicijos.
Smagu pasidžiaugti, kad MRU ekspertai (prof. dr. I Žalėnienė, prof. dr. V. Bitė, prof. dr. B. Kairienė, prof. dr. A. Stasiukynas, dr. R. Jakštienė, R. Urbonaitė, I. Budraitė) buvo kviečiami ir į kitų institucijų organizuojamas diskusijas.
Už kiekvienos veiklos – žmonės
Kad MRU erdvė Bernardinų sode veiktų abi festivalio dienas, prisidėjo daugybė žmonių: diskusijų dalyviai ir moderatoriai, veiklų vedėjai, socialiniai partneriai, MRU fakultetų, laboratorijų ir administracijos darbuotojai. Ačiū visiems, kurie dalijosi savo žiniomis, kūrė veiklas, bendravo su lankytojais, padėjo pasiruošti ir dirbo festivalio metu.
Dvi dienas buvo galima klausti, bandyti, ginčytis, sužinoti ir vasarą palydėti smalsiai, garsiai ir kartu. Į rudenį grįžtame su naujais klausimais, pažintimis ir mintimis iš šio savaitgalio.
Naujausi komentarai