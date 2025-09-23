Naujas sezonas ir stiprėjanti verslo bendruomenė: Kauno pramonės asociacija jau telkia 85 narius

„Kai bendruomenėje yra aktyvūs bendraminčiai, kurie vienas kitu pasitiki, jie net sunkiausius klausimus gali kartu išspręsti. Šiandien tai tampa dar aktualesniu mūsų regiono uždaviniu“, – sakė KKPDA prezidentas, bendrovės „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas.
Pradėdama naują sezoną asociacija pasitiko ir dar vieną augimo ženklą – prie organizacijos prisijungė naujas narys, UAB „Statybų sprendimai“, vadovaujamas Kęstučio Žemaičio. Tai jau 85-asis KKPDA narys.
„Mūsų bendruomenė auga ne dėl skaičių, bet dėl pasitikėjimo ir bendrų darbų. Šių kreivų veidrodžių laikais svarbiausia aiškiai žinoti kryptį ir telkti jėgas į tai, kas kuria vertę Kaunui ir Lietuvai“, – pabrėžė KKPDA direktorė Reda Stankevičienė.
Asociacijos atstovai teigia, kad šį sezoną daugiausia dėmesio skirs narių interesų atstovavimui, švietimo ir verslo sąveikai, regiono atsparumo stiprinimui ir lyderių įtraukimui į bendrus darbus.
