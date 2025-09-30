PAR įmonė dėl Lietuvoje pagaminto šarvuočio imsis teisinių priemonių

„Bendrovė „Paramount“ patvirtina, kad jos ir įmonės „Aurida Engineering Company“ nesieja licencinė arba kitokia sutartis, numatanti šarvuotųjų transporto priemonių gamybą arba prekybą jomis Lietuvoje. Mums kelia susirūpinimą panašumas tarp „Aurida Engineering Company“ pristatyto „Taurus“ ir „Paramount“ suprojektuoto šarvuočio „Marauder“, kurį bendrovė gamina ir eksportuoja daugiau nei 15 metų“, – teigia PAR įmonės atstovai.
Jų teigimu, ši situacija jiems kelia susirūpinimą, todėl ketinama imtis teisinių priemonių.
„Imsimės visų teisinių priemonių Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, kad apsaugotume savo teises“, – rašoma portalui atsiųstame įmonės komentare.
Savo ruožtu Lietuvos įmonės „Aurida Engineering Company“ vadovas Mantas Klupšas pažymėjo, kad lietuviško šarvuočio dizainas buvo sukurtas Lietuvoje, o PAR įmonės įvardintas šarvuočių „Marauder“ ir „Taurus“ panašumas tėra tik sutapimas.
„Nebijome, kad gali pagalvoti („Paramount Group“ – ELTA). Mes žinome visą istoriją. Žinome, nuo ko viskas prasidėjo“, – sakė M. Klupšas.
Panevėžyje pagamintas pirmasis lietuviškas šarvuotis „Taurus“ prieš kurį laiką buvo pristatytas ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje gynybos pramonės parodoje Lenkijoje.
