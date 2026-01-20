 Pasklidus skandalingai informacijai apie VMI parduodamus automobilius, aplinkybes tirs STT

2026-01-20 12:34
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Atsižvelgusi į viešoje informacinėje erdvėje paskelbtą informaciją, kad dalis Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninėje parduotuvėje parduodamų automobilių yra parduodami ženkliai mažesne nei rinkos kaina, generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).

Pasklidus skandalingai informacijai apie VMI parduodamus automobilius, aplinkybes tirs STT / G. Lukoševičiaus, Ž. Gedvilos, P. Peleckio / BNS nuotr.

N. Grunskienė nurodė STT atlikti aktualių faktinių aplinkybių patikslinimą ir priimti proceso sprendimą.

„Apie patikslinimo rezultatus ir susijusius sprendimus visuomenė bus informuota“, – rašoma prokuratūros pranešime.

Kaip pirmadienį pranešė VMI, konfiskuoti automobiliai elektroninėje parduotuvėje nuo šiol bus parduodami tik konkurso būdu.

Inspekcijos teigimu, toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į klientų skundus ir atlikus tarpininkaujančių įmonių patikrinimus, kurių metu buvo nustatyta pažeidimų susijusių su bandymais manipuliuoti automobilių kainomis, riboti galimybes klientams apžiūrėti transporto priemones, vėlavimu atsiskaityti su VMI ir kt.

Perėmus automobilių pardavimo procesą, jis kaip ir anksčiau bus organizuojamas dviem būdais. Automobiliai, kurių vertė didesnė kaip 5 tūkst., bus parduodami konkurso būdu, o pigesnės transporto priemonės – tiesiogiai klientui.

