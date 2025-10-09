Pirmą kartą „Teleloto“ istorijoje – milijonas eurų laimėtas internetu

Sėkmė internetu
O priežastis, kodėl klaipėdietis nebraukė bilieto, paprasta – nes šis buvo telefone.
„Man regis, antradienį, per pertraukėlę darbe, naršiau internete ir sugalvojau nusipirkti „Teleloto“ bilietų. Perku beveik kas savaitę ir mėgstu pamiksuoti – dalį popierinių, dalį internetinių. Taip pasiruošęs buvau ir šiam žaidimui“, – pasakojo vyras.
Bet kai sekmadienį su žmona įsitaisė priešais televizoriaus ekraną, telefoną vyras paliko nuošalėje. Tad vakaras, galėjęs būti labai džiugus, išliko ramus.
„Gal net su šiek tiek nusivylimo, nes nė vienas iš popierinių bilietų, kuriuos su žmona braukėme, nieko nelaimėjo“, – prisiminęs tuometinę nuotaiką dabar jau juokėsi naujas šalies milijonierius.
Vystys verslus
Taigi, kad tapo didžiausio populiariausios Lietuvos loterijos prizo laimėtoju, klaipėdietis sužinojo tik pirmadienio rytą. Ruošdamasis į darbą ir gurkšnodamas kavą jis peržiūrėjo elektroninį laišką su žaidimo rezultatais.
„Vienas internetinis bilietas laimėjo 2 eurus, tai čia viskas suprantama. O prie kito buvo parašyta, kad laimėtas milijonas. Tada prireikė žmonos ir dukros pagalbos susivokiant – jos atidžiai viską peržiūrėjo, surado numerį, kad paskambinčiau į atstovybę pasitikslinti“, – pirminę nuostabą prisiminė žaidėjas.
Na o dabar klaipėdiečio sutrikimo nelikę nė kvapo. Vyras užtikrintai kuria planus, kaip naudingiausiai ir pelningiausiai panaudoti laimėtą prizą.
„Mąstau pradėti savo verslą jau pažįstamoje srityje – statybose. Ir dukrai padėsime, ji baigia mokslus, turi savo veiklos idėją“, – sakė klaipėdietis.
Per 30 metų siekiančią „Teleloto“ istoriją Aukso puodas laimėtas jau 200 kartų – tačiau pirmą kartą milijoną eurų atnešė bilietas, įsigytas internetu.
Per 2025-uosius metus loterijoje žaidėjai išsidalino jau daugiau nei 8 milijonus eurų.
