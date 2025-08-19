Po brokerio įtartino prašymo – bėdos

„Yra nuostabu, kai savo veikloje esi kiek atpažįstamas, nes žmonės tau atsiunčia įdomių atradimų. „Capital Lietuva“, kaip vertinat situaciją?“ – socialiniuose tinkluose pirmadienio vakarą rašė verslininkas Laurynas Boguševičius.
Jis paviešino vieno vyro pagalbos prašymą. „Ieškau kontaktų Rusijoje, Kazachstane, Baltarusijoje, žmonių, kurie rimtai užsiima naudotų sunkvežimių ir sunkiosios statybos/žemės ūkio technikos pardavimais. Yra tiekėjas, kuris tvarkytų kliento užsakymus ir pristatytų prekes konteineriuose į Dubajaus ar Turkijos uostus geriausiomis kainomis, jei bus kiekiai. Galbūt žinote ar girdėjote ką nors, kas tuo užsiima, praneškite man. Ačiū“, – prašė D. D (vardas ir pavardė redakcijai yra žinoma, aut.past.) Iš paviešinto prašymo susidarė įspūdis, kad vyras galimai bandė užmegzti ryšius su Lietuvai nedraugiškų šalių atstovais.
Su šiuo vyru portalui kauno.diena.lt iki antradienio popietės susisiekti nepavyko.
Jis socialiniuose tinkluose nurodė esąs nekilnojamojo turto brokeris įmonėje „Capital“.
Įmonės personalo ir komunikacijos vadovė Odilija Murauskaitė portalui kauno.diena.lt teigė, kad šią situaciją įmonė sužinojo iš L. Boguševičiaus įrašo socialiniame tinkle, iki tol ji nebuvo žinoma. „Tokį elgesį vienareikšmiškai vertiname kaip nepriimtiną bei neatitinkantį „Capital“ tinklo vertybių, – teigė O. Murauskaitė ir pridūrė. – Noriu patikslinti, kad tai nebuvo „Capital“ darbuotojas, mes dirbame bendradarbiavimo principu. D.D. buvo naujokas, prie mūsų tinklo prisijungė birželio 27 d., tuomet vykdė „Capital“ mokymų programą, o nuo liepos 15 d. gavo galimybę vykdyti veiklą po „Capital“ vėliava. Tai truko iki šios situacijos – mėnesį. Nutraukėme visus ryšius su šia persona.“
