Pradedamas šio kelio ruožo remontas: vairuotojų prašoma būti atidesniems

Darbus už beveik 2 mln. eurų (su PVM) iki šių metų lapkričio atliks konkursą laimėjusi viena didžiausių šalyje infrastruktūros statybos bendrovių „Kauno tiltai“.
„Didžiausią dėmesį skiriame tiems ruožams, kuriuose eismo intensyvumas yra didžiausias, o infrastruktūros nusidėvėjimas jau daro įtaką kelionių kokybei ir eismo saugumui“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Trijuose ruožuose sankryžų ir nuovažų asfalto danga bus atnaujinta pakeičiant viršutinį jos sluoksnį ir suvedant ją iki kelio juostos ribos, netaisyklingos geometrijos sankryžos bus pakoreguotos pagerinant matomumą ir eismo saugumą.
Šiuose ruožuose yra dešimt nuovažų ir keturios sankryžos. Jose bus sutvarkytos iškilios saugumo salelės, įrengti nauji 1,5 metro pločio kelkraščiai.
Kelias Panevėžys–Aristava–Sitkūnai yra strateginio tarptautinio transporto koridoriaus „Via Baltica“ dalis. Pernai pradėta planuoti šio kelio komunikacijų inžinerinė infrastruktūra – bus numatytos jos vystymo ir įgyvendinimo gairės, apibrėžtos plėtrai būtinos teritorijos.
„Via Lietuva“ įspėja, kad darbų metu eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir vyks viena kelio juosta. Vairuotojų prašoma būti atidžių, laikytis kelio ženklų reikalavimų ir neviršyti leistino greičio.
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