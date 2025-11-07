Pranešė apie sužaloto ponio likimą: kas laukia jo šeimininko?

Kantaras – tai įrankis, kuris naudojamas gyvūnui (arkliui, žirgui arba poniui) kontroliuoti jį vedant, pririšant ar atliekant kitas užduotis. Laikytojo teigimu, kantaras poniui įaugo dėl to, kad problema nebuvo pastebėta laiku. Vėliau prie ponio prieiti buvo sudėtinga, nes gyvūnas tapo baikštus, agresyvokas ir artyn neprisileido žmonių.
Patikrinimo metu VMVT inspektoriai įvertinę situaciją nusprendė perduoti sužaloto ponio laikinos globos organizavimo procedūrą Lazdijų rajono savivaldybei. Gyvūno paėmimas dėl jo būklės ir jautrumo buvo sudėtingas, tačiau specialistai dirbo operatyviai ir užtikrino, kad ponis būtų saugiai perduotas laikinai globai, kur bus tinkamai pasirūpinta jo priežiūra.
Kiti trys poniai buvo įvertinti kaip kliniškai sveiki: kanopos neperaugusios, kūno įmitimas geras. Jie ganosi „piemeniu“ aptvertame lauko aptvare, turi švaraus vandens. Gyvūnai ženklinti ir registruoti.
„Ši situacija parodo, kad kartais žmonėms gali būti sunku pastebėti problemas ir pasirūpinti gyvūnais, o uždelsus pasekmės gali tapti rimtos. Svarbiausia yra tai, kad sužalotam gyvūnui galėjome laiku suteikti būtinąją pagalbą. Dar labai svarbu, kad bendruomenė nebuvo abejinga – pastebėjo ir mums pranešė. Bendruomenės pastabumas dažnai padeda išgelbėti gyvūno gyvybę, todėl būtina netoleruoti netinkamo elgesio su gyvūnais ir apie tai informuoti VMVT“, – sakė Alytaus apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus.
Ponių laikytojo atžvilgiu pradėta administracinė teisena, tyrimas tęsiamas. Jam gresiančios sankcijos – gyvūno konfiskavimas ir bauda. Ūkis bus stebimas VMVT inspektorių siekiant įsitikinti, kad nepriežiūros atvejai nepasikartotų su kitais laikomais gyvūnais.
Naujausi komentarai