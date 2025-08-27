Ruginienė: bus ieškoma galimybių valstybei išpirkti „Ignitis grupės“ mažumos akcijas

„Į koalicijos sutartį įsirašėme, kad ieškosime galimybės, kaip išpirkti akcijas iš privačių valdytojų rankų“, – antradienį BNS teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, detalių išpirkimo žingsnių nenumatyta: „Tai dar naujas dalykas“.
Vėliau, po patikslinimo, kad tokios nuostatos pirmadienį pasirašytoje koalicijos sutartyje nėra, I. Ruginienė teigė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo dar bus deramasi, šis klausimas gali atsirasti Vyriausybės programoje.
Iniciatyvą ieškoti galimybių išpirkti energetikos grupės akcijas iš privačių valdytojų, pasak paskirtosios premjerės, pasiūlė koalicijos partneriai – „aušriečiai“ ir „valstiečiai“.
I. Ruginienė Seime antradienį taip pat pažadėjo diskutuoti dėl to, kad „Ignitis grupę“ pilnai valdytų valstybė.
„Turėsime irgi turėti diskusiją, kaip pačią įmonę sugrąžinti visa apimtimi atgal į valstybes rankas“, – prieš parlamentarams apsisprendžiant dėl jos skyrimo premjere teigė I. Ruginienė.
Tada Seimo salėje pasigirdo plojimai.
Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas, valdančiosios koalicijos partnerės „Nemuno aušros“ frakcijos narys Aidas Gedvilas I. Ruginienės klausė dėl „Ignitis grupės“ akcininkų viešinimo.
„Ar nemanote, kad laikas būtų išviešinti akcininkus. Kad visuomenei būtų aišku, kas vado valstybės įmonę ir kokius gali turėti interesus joje“, – kalbėjo parlamentaras.
Idėją valstybei išpirkti „Ignitis grupės“ akcijas pernai prieš Seimo rinkimus kėlė „Nemuno aušra“, tačiau ši iniciatyva neatsidūrė nei ankstesnėje koalicijos sutartyje, nei Vyriausybės programoje.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pernai gruodį BNS sakė nepalaikantis grupės delistingavimo. Pasak jo, valstybei pakanka jos turimo akcijų kiekio, kad įmonė būtų valdoma atsižvelgiant į Lietuvos interesus.
Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, likusi dalis priklauso – instituciniams ir mažmeniniams investuotojams.
