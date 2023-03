Sausas ar šlapias maistas: patarimai, kaip išsirinkti tinkamą augintinių pašarą

Prekybos tinklo „Senukai“ ekspertai pataria, kaip tinkamai išrinkti maistą augintiniams, ką verta žinoti, kad keturkojis ne tik pasisotintų, bet ir gautų visų reikalingų medžiagų, kad būtų sveikas, o kailiukas blizgėtų.

Atsižvelkite į individualius kriterijus

Kiekvienas šuo ar katė yra individualus ir tai, kas tinka vienam augintiniui, nebūtinai tinka ir kitam. Specialistai, renkantis maistą, pirmiausia pataria atsižvelgti į gyvūno veislę, amžių, svorį, aktyvumą. Taip pat reikėtų įvertinti, ar augintinis turi kokių nors alergijų ar ligų, o galbūt yra linkęs į nutukimą.

Dažniausiai ant maisto šunims pakuočių būna nurodyta, kokio svorio ir veislės šunims jis skirtas. Jeigu jūsų šuo yra didesnio dydžio, jam reikia daugiau energijos, todėl jam netiks mažų veislių šuniukams skirtas maistas. Taip pat ant pakuotės būna nurodytas ir specialus poreikis: pavyzdžiui, jautrus skrandis, ilgas plaukas, alergijos, aktyvus būdas, nutukimas ir pan. Vadovaukitės rekomendacijomis ant pakuočių, kad šuo su maistu gautų visų būtinų medžiagų. Ant kačių maisto pakuočių taip pat nurodomas specialus poreikis: maistas sterilizuotiems, gyvenantiems namuose ar einantiems į lauką, vyresnio amžiaus, sergantiems kokomis nors ligomis augintiniams.

Atkreipkite ir į rekomenduojamą maisto per dieną kiekį – jis gali skirtis dėl maisto sudėties ir augintinio svorio. Žinovai rekomenduoja neviršyti jo, net jeigu gyvūnas yra linkęs ėsti daugiau.

Kaip skaityti augintinių maisto etiketes

Suaugusio augintinio maiste, kad būtų patenkintas energijos poreikis, turi būti pakankamas baltymų, aminorūgščių, angliavandenių, vitaminų, mineralų, ląstelienos ir omega rūgščių kiekis. Kad sužinotumėte, ar jis tinkamas, perskaitykite informaciją etiketėje. Augintinių maisto etiketėse sudedamosios dalys išvardytos pagal kiekį. Jos išdėstytos nuo daugiausiai iki mažiausiai produkto sudėtyje esančių sudedamųjų dalių.

Baltymai. Katės ir šunys yra mėsėdžiai. Jiems tiesiog būtinas tam tikras baltymų – mėsos ar žuvies – kiekis. Ekspertų teigimu, rekomenduojamas baltymų kiekis maiste katėms yra ne mažiau kaip 40 proc. Didesnis mėsos kiekis prisideda ir prie lengvesnio katės virškinimo.

Šunys gali pasisavinti tik tam tikrą baltymų kiekį, kuris reikalingas raumenims. Baltymų perteklius gali būti sunaudojamas energijai gauti arba sukauptas kaip riebalai. Rekomenduojama, kad šuns maiste jų būtų ne mažiau kaip 18 proc. Į baltymų kiekį reikėtų atkreipti dėmesį pastebint, kad šuo priauga svorio.

Pirmenybę geriau teikti augintinio maistui, kuriame yra kokybiškos mėsos ar žuvies. Jeigu ant pakuotės nurodyta, kad sudėtyje yra mėsos ar žuvies miltai, jis gali būti ne toks kokybiškas.

Grūdai. Jų taip pat yra augintinių maiste. Vis dėlto prisiminkite, kad katėms ir šunims svarbesni yra baltymai, todėl žiūrėkite, kad pirmiausia etiketėje būtų nurodyti būtent jie. Sauso maisto, kurio sudėtyje grūdų yra itin daug, reikėtų atsisakyti, nes grūdai nėra natūralios katės ar šuns mitybos dalis. Grūdai neturėtų sudaryti daugiau kaip 20 proc. visos produkto sudėties.

Analitinės sudedamosios dalys. Paprastai jos būna nurodomos atskiroje lentelėje. Joje parašytas baltymų, lipidų, pelenų, vitaminų, mikroelementų, skaidulų ir aminorūgščių kiekiai. Žalių pelenų kiekis neturėtų viršyti 10 proc. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pelenai yra tam tikra mineralinių medžiagų grupė. Augintinių maiste, pasak žinovų, žalių riebalų kiekis turėtų būti apie 12–15 proc., o angliavandenių – kuo mažiau, ne daugiau kaip 20 proc. Taip pat turėtų būti vitaminų A, D, E, PP ir B1, taip pat kalcio, fosforo, magnio ir aminorūgščių.

Maisto gyvūnams klasifikavimas

Augintinių ėdalas, pasak „Senukų“ specialistų, dar skirstomas į kokybinius lygius.

Economy/Basic pašaras patenkina pagrindinius gyvūno poreikius pagal kalorijų kiekį. Dažnai jam gaminti naudojamos pigesnės žaliavos, angliavandenių šaltinis yra grūdai ir pan.

Premium klasės maistas taip pat patenkina augintinio poreikius, bet yra maistingesnis, dažnai būna papildytas vitaminais, mineralais. Sudėtyje naudojami geresnės kokybės ingredientai.

Super Premium ėdalas gali patenkinti individualius poreikius. Jis kuriamas konkrečiai gyvūno specifikai, su reikalingais papildais. Pavyzdžiui, sudėtyje naudojami aukštos kokybės ingredientai, pašaras skaidomas į smulkesnes klases: pagal kailio ilgį ar spalvą, specifines ligas, aktyvumą, kuo individualiau pritaikant prie augintinio poreikių.

Prekybos tinklo atstovai pastebi, kad augintinių šeimininkai vis dažniau renkasi aukštesnės kokybės ėdalą – jis gerina augintinio gyvenimo kokybę, gali padėti išvengti veterinarinių problemų, mažina ligų tikimybę.

Sausas ar šlapias maistas?

Jeigu augintinio ėdalas yra tikrai kokybiškas, nėra didelio skirtumo, rinktis sausą ar konservuotą. Šerti sausu maistu yra patogiau, dažnai jis yra ir pigesnis nei konservai ar paštetai. Dar vienas aspektas – sauso maisto augintinis gali vienu kartu suėsti tiek, kiek jam norisi, nedidelėmis porcijomis per visą dieną. Dažnai augintiniai, ypač šunys, šlapią maistą praryja itin greitai. Be to, sausas maistas, priešingai nei konservai ar paštetas, neišdžiūsta.

Sauso maisto kramtymas masažuoja dantenas ir gali padėti mažinti dantų akmenų susidarymą. Vis dėlto toks maistas ne taip tinka augintiniams, kurie mažai laka arba serga inkstų ar šlapimo pūslės ligomis. Ekspertai rekomenduoja derinti sausą ir šlapią maistą, nepamiršti palepinti augintinių.

Pagal specialistų rekomendacijas, šuns mityboje 70 proc. turėtų sudaryti sausas maistas, 20 proc. šlapias ėdalas, 10 proc. skanėstai. Tuo tarpu katės mityboje 50 proc. turėtų sudaryti sausasis ėdalas, 40 proc. šlapias maistas, 10 proc. skanėstai. Ši informacija yra rekomendacinio pobūdžio, kiekvieno augintinio poreikis gali skirtis dėl skirtingų indikacijų. Geriausiai patarti gali veterinarijos gydytojas, įvertinęs gyvūno būklę.

Ar augintiniams reikia skanėstų?

Skanėstai augintiniams gali būti puiki žaidimų dalis. Jais galima pagirti už tinkamą elgesį. Skanėstai ypač palengvina šunų dresavimą. Kaskart už tinkamą komandos įvykdymą skanėstu apdovanojamas šuo daug paprasčiau ją įsimena.

Taip pat skanėstai yra būdas paįvairinti augintinio mitybą, papildyti ją vitaminais ir mineralais. Renkantis skanėstus, kaip ir maistą, reikėtų perskaityti etiketės sudėtį, atkreipti dėmesį, kokio amžiaus augintiniams jis skirtas. Skanėstuose šunims gali būti ir druskos – tokiu atveju gyvūnas gali lakti daugiau.

Kad ir kokį maistą rinksitės savo augintiniui, nepamirškite, kad gyvūnai turi gauti ir reikiamą vandens kiekį. Visada pasirūpinkite, kad jie turėtų lengvai pasiekiamą dubenėlį su švariu vandeniu, primena „Senukų“ specialistai.