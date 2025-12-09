Seimas: ILTE atleidžiama nuo pelno mokesčio

Skaičiuojama, kad dėl pelno mokesčio išimtiems valstybės biudžetas kasmet negautų apie 2,25 mln. eurų.
Tokias Pelno mokesčio bei Biudžeto sandaros įstatymo pataisas antradienį priėmė parlamentas.
Pelno mokesčio įstatymo pataisomis ILTE atleidžiama nuo pelno mokesčio – atsilaisvinusias lėšas bankas galės reinvestuoti į savo finansinį atsparumą, kapitalą, finansinį rezervą.
Anot Finansų ministerijos, pelno mokesčio išimtis turės reikšmingos įtakos bankui plečiant verslo skatinimo priemones, leis ILTE efektyviau pasirengti galimoms krizėms bei labiau prisidėti prie ekonomikos augimo, pritraukti privačių lėšų finansų rinkose išleidžiant obligacijas ar kitus vertybinius popierius.
Tuo metu Biudžeto sandaros įstatymo pataisos suteikia Vyriausybei teisę nepanaudotų paskolų, garantijų ar kitų finansinių priemonių lėšas skirti ILTE įstatinio kapitalo didinimui, o tai turėtų padėti efektyviau skirstyti paramą verslui.
Anot ministerijos, tai leis bankui įmones skatinti nuosavomis lėšomis, bus užtikrintas projektų finansavimas, kurį įmonėms gauti rinkos sąlygomis būna sudėtinga, taip pat bus efektyviau naudojamos valstybės lėšos skatinant verslą, didinant ILTE galimybes jį finansuoti iš nuosavų lėšų nedidinant valstybės skolos.
Kaip rašė BNS, liepą Vyriausybė pritarė ministerijos siūlymui iki 2027 metų padidinti ILTE įstatinį kapitalą iki 353 mln. eurų – kasmet po 50 mln. eurų. Rugsėjį jis padidintas iki 50 mln. eurų iki 253 mln. eurų.
