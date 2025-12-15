„Senukai.lt“: tvari lyderystė Lietuvos e. komercijos rinkoje

Per pirmuosius 11 metų mėnesių „Senukai.lt“ fiksavo 56,67 mln. apsilankymų, tai beveik 2 mln. daugiau nei artimiausias konkurentas „Pigu.lt“ (54,75 mln.). Šie rezultatai atspindi ne trumpalaikę rinkos dinamiką, o nuosekliai įgyvendinamą strateginį pasirinkimą.
Pasak Anos Parafinaitės, „Kesko Senukai Digital“ vadovės Baltijos šalims, aukščiausią įvertinimą lemia kryptingas dėmesys klientui, sisteminės inovacijos visoje daugiakanalėje prekybos ekosistemoje ir ilgalaikės investicijos į technologinį pajėgumą.
„Klientai palankiai vertina atnaujintą platformą, sklandžią ir tikslią prekių paiešką, platų bei greitai pristatomą asortimentą. Šis įvertinimas mums nėra galutinis tikslas, o įsipareigojimas nuolat tobulinti apsipirkimo patirtį ir kurti dar didesnę vertę klientams“, – sakė A. Parafinaitė.
Platformą „Senukai.lt“ valdantis didžiausias Baltijos šalyse statybos, remonto ir buities prekių tinklas „Senukai“ nuosekliai įgyvendina strateginį inovacijų plėtros planą. Pagal jį iki 2030 metų numatyta beveik 100 mln. eurų investicijų į dirbtinį intelektą, procesų automatizavimą, robotizaciją bei kibernetinį saugumą. Tai aiškus signalas rinkai, kad konkurencinis pranašumas kuriamas per efektyvumą, patikimumą ir patirties kokybę, o ne per trumpalaikius taktinius sprendimus.
Elektroninės komercijos sektorius Baltijos šalyse ir visoje Europoje išgyvena struktūrinę transformaciją. Anot A. Parafinaitės, augimą šiandien lemia trys esminiai veiksniai: daugiakanalės prekybos branda, dirbtinio intelekto integracija ir personalizuota vartotojo patirtis.
„Patogus apsipirkimas mobiliajame telefone, įvairūs atsiskaitymo būdai, greitas užsakymų paruošimas ir lanksčios pristatymo galimybės tampa nebe išskirtinumu, o baziniu standartu. Tik tos organizacijos, kurios sugeba šiuos elementus sujungti į vientisą, sklandžiai veikiančią sistemą, gali tikėtis ilgalaikio konkurencinio pranašumo“, – pabrėžė ji.
Lietuvos e. komercijos reitingą sudaro agentūra „BPN Intense“.
