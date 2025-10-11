Tempą ir toliau diktuoja Senukai.lt

Lyderio pozicijų ketvirtą mėnesį iš eilės neužleidžia elektroninės prekybos platforma Senukai.lt, kuri dar gegužę pirmą kartą per tyrimo istoriją aplenkė iki tol pirmavusį Pigu.lt, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Senukai.lt rugpjūtį fiksavo 5,7 mln. apsilankymų, arba 3,3 proc. daugiau nei liepą, Pigu.lt lankytojų srautas augo 15 proc., iki 5,3 mln., Go3.lt – 30,1 proc., iki 4,1 mln., Telia.lt – 12,7 proc., iki 2,5 mln., Varle.lt – 6,3 proc., iki 2,4 mln. apsilankymų.
Lyderio pozicijų Senukai.lt neužleidžia ketvirtą mėnesį iš eilės.
Palyginti su liepa, paskutinį vasaros mėnesį labiausiai apsilankymų skaičiumi augo Go3.lt – 952 tūkst. daugiau lankytojų. Daugiausia lankytojų prarado Manodaktaras.lt, jų sulaukęs 151 tūkst. mažiau.
Lankomiausią e. prekybos platformą Senukai.lt valdantis didžiausias Baltijos šalyse statybos, remonto ir buities prekių tinklas „Senukai“ pernai patvirtino strateginį inovacijų diegimo plėtros planą, pagal kurį iki 2030-ųjų numatytos beveik 100 mln. eurų investicijos į dirbtinio intelekto, procesų automatizavimo įrankius, robotizaciją ir kibernetinį saugumą.
E. komercijos reitingą Lietuvoje sudaro agentūra „BPN Intense“.
(be temos)