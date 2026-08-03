Šiauliuose viešbutį valdanti „Mingintė“ atleidžia 29 proc. darbuotojų

Bendrovė tarnybai teigė, kad viešbutis negavo sutarties dėl didelio skaičiaus žmonių apgyvendinimo ir maitinimo, todėl darbuotojai atleidžiami jų funkcijoms tapus perteklinėms, BNS komentavo tarnyba.
Daugiausia darbo neteks kambarinės, valytojos, skalbėjos (5), viešbučio padavėjai, padavėjai (4), apsaugos darbuotojai (4). Jie bus atleidžiami iki spalio 19 dienos.
Šiuo metu įmonėje dirba 54 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.
Pernai „Mingintė“ gavo 2,49 mln. eurų pajamų – beveik tiek pat, kiek užpernai (2,46 mln. eurų), ji uždirbo 279 tūkst. eurų grynojo pelno – 33,4 proc. mažiau (419 tūkst. eurų), rodo Registrų centro duomenys.
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