 Šiauliuose viešbutį valdanti „Mingintė“ atleidžia 29 proc. darbuotojų

Šiauliuose viešbutį valdanti „Mingintė“ atleidžia 29 proc. darbuotojų

2026-08-03 11:00
Lukas Oželis (BNS)

Viešbutį „Šiaulių krašto medžiotojų užeiga“ valdanti įmonė „Mingintė“ atleidžia 17, arba 28,8 proc. visų darbuotojų. Apie tai ji pranešė Užimtumo tarnybai.

<span>Šiauliuose viešbutį valdanti „Mingintė“ atleidžia 29 proc. darbuotojų</span>
Šiauliuose viešbutį valdanti „Mingintė“ atleidžia 29 proc. darbuotojų / A. Strumilos / BNS nuotr.

Bendrovė tarnybai teigė, kad viešbutis negavo sutarties dėl didelio skaičiaus žmonių apgyvendinimo ir maitinimo, todėl darbuotojai atleidžiami jų funkcijoms tapus perteklinėms, BNS komentavo tarnyba.

Daugiausia darbo neteks kambarinės, valytojos, skalbėjos (5), viešbučio padavėjai, padavėjai (4), apsaugos darbuotojai (4). Jie bus atleidžiami iki spalio 19 dienos.

Šiuo metu įmonėje dirba 54 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.

Pernai „Mingintė“ gavo 2,49 mln. eurų pajamų – beveik tiek pat, kiek užpernai (2,46 mln. eurų), ji uždirbo 279 tūkst. eurų grynojo pelno – 33,4 proc. mažiau (419 tūkst. eurų), rodo Registrų centro duomenys.

Šiame straipsnyje:
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Šiaulių krašto medžiotojų užeiga

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