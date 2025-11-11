Sinkevičius apie su defektais nutiestą kelią į poligoną: klausimas yra ne politinis

„Klausimas yra ne politinis, tiesą sakant, klausimas yra turbūt kariuomenei – kas buvo padaryta? Ne ministrai turbūt turi sekti sutarčių sąlygų vykdymą, o turi turbūt atsakingi pareigūnai tą daryti“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė M. Sinkevičius.
„Dabar toks keistas žanras, kada už sutarties X, o sutarčių kariuomenė turbūt turi tūkstančiais, reikalaujama ministro vertinimo, kažkokio politinio komentaro. (…) Klausimas, ar tas procesas šia prasme koordinuojamas, sprendžiamas, ar vis tik bandoma čia kažkaip sukurti kažkokį politinį naratyvą ir užsiimti politikavimu. Man atrodo, kad pastarasis atvejis yra šiuo atveju“, – teigė jis.
D. Šakalienės atsistatydinimas nesusijęs su siekiu „Fegda“ įtraukti į „juodąjį“ sąrašą
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas neigia sąsajas tarp D. Šakalienės atsistatydinimo ir jos siekio „Fegda“ įtraukti į „juodąjį“ nepatikimų įmonių sąrašą.
„Visiškai ne, visiškai“, – atsakė jis, paklaustas, ar pokyčiai Krašto apsaugos ministerijoje nėra siejami su bendrove.
„Įmonei „Fegda“ bandomasis laikotarpis truko net tris mėnesius ir dvi savaites, ir dabar aišku bandoma susieti nesusiejamus dalykus. Brokuotas kelias, apie kurį ten taip plačiai buvo nušviesta visuomenėje, buvo įvykdytas dar turbūt 2024 m., Ingridos Šimonytės Vyriausybėje, prie pono Lauryno Kasčiūno vadovavimo ministerijai“, – aiškino M. Sinkevičius.
Politikas pabrėžia, jog tokiu atveju, kai kyla nepasitenkinimas rangovo atliktu darbu, turėtų būti analizuojama sutartis ir reikalaujama bendrovės trūkumus pašalinti.
„Yra sutartis, yra vykdytas pirkimas, jį galima analizuoti, žiūrėti, ar nebuvo pažeidimų, o vėliau reikia tiesiog laikytis sutarties sąlygų. Jeigu rangovas atliko darbą netinkamai, jis turi broką ištaisyti, jeigu to nedaro laiku, reikia reikalauti delspinigių, reikia nutraukti sutartį ir imtis teisinių veiksmų“, – aiškino M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad Rūdninkų poligono įrengimo darbai dėmesio centre atsirado dėl kelio į karinę teritoriją defektų. Kaip skelbė naujienų portalas „Delfi“, įmonės „Fegda“ nutiestame kelyje buvo nustatyti defektai atskiruose ruožuose: betono dangoje fiksuoti įtrūkimai per visą sluoksnio storį, įtrūkimų tinklas galimai progresuoja, plyšiai atsiranda šalia remontuojamų siūlių.
Anot „Delfi“, laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius „Fegdoje“ nuo 2024 m. lapkričio 19 d. iki 2025 m. kovo 7 d. ėjo komercijos direktoriaus pareigas – po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėl kaltinimų „čekiukų“ byloje politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.
