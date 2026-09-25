 „Sodra“ įspėja gyventojus: jos darbuotojais prisistatę asmenys lankosi namuose

„Sodra“ įspėja gyventojus: jos darbuotojais prisistatę asmenys lankosi namuose

2026-09-25 15:27
ELTOS inf.

„Sodra“ įspėja gyventojus apie jos darbuotojais prisistatančius asmenis, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą.

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<span>„Sodra“ įspėja gyventojus: jos darbuotojais prisistatę asmenys lankosi namuose</span>
„Sodra“ įspėja gyventojus: jos darbuotojais prisistatę asmenys lankosi namuose / S. Lisausko / BNS nuotr.

Pasak „Sodros“, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimu, „Sodros“ darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės.

„Sodra“ pabrėžia, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos, taip pat neteikia paslaugų namuose.

Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileist bei neatskleisti asmeninės informacijos, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų.

Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją bendruoju pagalbos numeriu 112.

Šiame straipsnyje:
sodra
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