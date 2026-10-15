Sumažino Kauno kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo įkainio ribą

VERT teigimu, įkainis mažėja dėl didesnės elektros ir šilumos gamybos naudos, priskiriamos atliekų deginimo veiklai. Tarybos skaičiavimais, ši nauda siekia 7,23 mln. eurų, arba 1,36 mln. eurų daugiau, nei buvo įvertinta apskaičiuojant dabar galiojantį įkainį.
Perskaičiuodama įkainį, VERT taip pat įvertino darbo užmokesčio, remonto ir įrangos priežiūros sąnaudas, apyvartinių taršos leidimų kainas bei patikslintą komunalinių atliekų dalį tarp visų deginamų atliekų.
Bendrovei nustatytas 9,12 mln. eurų metinis reguliuojamos veiklos pajamų lygis – 7,4 proc. mažesnis, nei buvo numatyta bendrovės pateiktame projekte.
VERT nustatoma įkainio viršutinė riba apibrėžia didžiausią kainą, kuri gali būti taikoma už po rūšiavimo likusių, perdirbti ar pakartotinai panaudoti netinkamų komunalinių atliekų deginimą.
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