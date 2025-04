Teismas areštavo buvusio „Kevin EU“ vadovo Sokolovo turtą

Vilniaus apygardos teismas balandžio 18 dieną patenkino „Kevin EU“ nemokumo administratorės „IS Group“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 6,17 mln. eurų vertės P. Sokolovo turto: nekilnojamuosius daiktus ir turtines teises, o jų nesant – kilnojamuosius daiktus bei pinigines lėšas, BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.

„IS Group“ prašė pripažinti negaliojančiomis 2022–2023 metais „Kevin EU“ ir P. Sokolovo pasirašytas paskolų sutartis su vėlesniais pakeitimais ir priteisti įmonei iš P. Sokolovo 6,17 mln. eurų be pagrindo gautų lėšų, 639 tūkst. eurų palūkanų už šių lėšų naudojimą bei 5 proc. metų palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Pasak teismo, „IS Group“ pateikė įrodymų, kad P. Sokolovas perleido jam priklausantį nekilnojamąjį turtą bei automobilius susijusiems asmenims, be to, paskolos jam buvo suteiktos be jokio užstato, neišku, kur šias lėšas jis panaudojo.

„Tokie atsakovo veiksmai, nukreipti susijusiems asmenims neatlygintinai perleisti didelės vertės nekilnojamąjį turtą, yra pakankami padaryti išvadą, kad egzistuoja grėsmė ieškovei tikėtinai palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymui“, – nutarė teismas.

Vilniaus apygardos teismas kovo pradžioje atsisakė areštuoti 8,7 mln. eurų vertės P. Sokolovo turto motyvuodamas tuo, jog „IS Group“ nepateikė duomenų apie galimus jo ketinimus negrąžinti paskolų, o pats P. Sokolovas neneigė savo įsipareigojimų, bet teigė, kad jų terminas dar nėra suėjęs.

Balandžio 18 dienos teismo sprendimas per 7 dienas gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Tas pats teismas vasario pabaigoje tyčiniu pripažino fintech bendrovės „Open Banking LT“ (buvusi „Kevin LT“) bankrotą, o jai vadovavusį P. Sokolovą – jį sukėlusiu, tačiau atsisakė vienu iš bankroto kaltininkų pripažinti bendrovę „Kevin EU“.

Šį sprendimą apskundus Apeliaciniam teismui, jis sprendimą ketina skelbti ketvirtadienį.

Vilniaus apygardos teismas pagal „AV Holding“, „Cloudvisor“, „TeraSky Baltic“ bei kelių kitų asmenų pareiškimus pernai rugsėjį iškėlė bankroto bylą „Kevin EU“. Po savaitės Lietuvos bankas panaikino įmonės licenciją.

„Verslo žinios“ pernai gegužę skelbė, kad „Kevin EU“ kurį laiką figūravo tarp lietuviškų ar lietuviškų sąsajų turinčių fintech įmonių, dalyvavusių schemoje, kuri leido nelegaliai veikiantiems internetiniams kazino priimti bankų mokėjimus Europoje, daugiausia Vokietijoje ir Nyderlanduose.

P. Sokolovas pernai rugsėjį teigė, kad dalis „Kevin EU“ akcininkų ketina toliau konkuruoti „su milžinais“. Anot jo, įmonė buvo „ant kažko didingo slenksčio“, tačiau jai pritrūko drąsos ir akcininkų bei investuotojų palaikymo.