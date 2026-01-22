Teismas iš dalies patenkino „Kesko Senukai Digital“ skundą ginče su VVTAT

Už netinkamą skelbimą apie prekių nuolaidas VVTAT 2023 m. spalio mėnesį skyrė baudą bendrovei, o šių metų sausį pirmos instancijos teismas atmetė „Kesko Senukų Digital“ skundą ir įpareigojo sumokėti 2,2 tūkst. eurų.
Apeliacinės instancijos teismas atmetė VVTAT ir Regionų administracinio teismo argumentus bei paskelbė, kad bendrovė teisėtai taikė specialią kainą nuolaidų programos dalyviams.
Be to, konstatuota, jog pirkėjams yra pateikiama pakankamai informacijos apie prekes ir jų savybes, todėl pretenzijos papildomai versti ją į lietuvių kalbą buvo atmestos.
Taip pat teismas patvirtino VVTAT argumentus, kad bendrovės taikoma „dvigubos kainodaros“ komunikacija elektroninėje prekyboje vertintina kaip pranešimas apie kainos sumažinimą. Toks vertinimas pritaikytas praktikai, kai „Smart Net“ nariams siūloma mažesnė kaina, lyginant ją su visiems kitiems pirkėjams taikoma įprasta kaina.
„Teismo išaiškinimas parodo, kad „Senukų“ praktika, siekiant pateikti kaip galima geresnį kainos pasiūlymą vartotojui, negali būti traktuojama kaip pažeidžianti teisės aktų reikalavimus“, – komentuoja „Kesko Senukai Digital“ atstovaujančios advokatų kontoros „TEGOS“ partnerė Indrė Barauskienė.
Teisininkės teigimu, svarbus teismo patvirtinimas, kad dalies informacijos apie prekę pateikimas ne valstybine kalba nėra pažeidimas.
Tarnyba turės bendrovei atlyginti 3,7 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
