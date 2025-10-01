Teismas panaikino dar vieną „Olympic Casino“ skirtą 25 tūkst. eurų baudą

Regionų administracinis teismas spalio 1 dieną patenkino „Olympic Casino Group Baltijos“ skundą ir panaikino Lošimų priežiūros tarnybos 2022 metų gegužės 27 dienos įsakymą, kuriuo bendrovei bauda skirta už skatinimą dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, pranešė teismas.
Ginčas kilo dėl informacijos, 2021 metų spalį – 2022 metų vasarį skelbtos bendrovės svetainėje „OlyBet“, pavyzdžiui, „Plati N18 lošimo automatų pasiūla“, „Specialiai atrinkti kazino žaidimai“, „Populiariausi žaidimai“ ir kt.
Tarnyba konstatavo, kad ši informacija skatino lankytojus lošti, todėl buvo pažeistas Azartinių lošimų įstatymas.
„Olympic Casino Group Baltija“ skunde teigė, kad tarnyba padarė procedūrinių pažeidimų, nes apie įstatymo priėmimą nepranešta Europos Komisijai (EK).
Teismas pažymėjo, kad apie pakeitimą turėjo būti pranešta EK, todėl jo nuostatos negalėjo būti taikomos įmonei, o tarnybos įsakymas buvo pripažintas neteisėtu.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas.
BNS rašė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) rugsėjo 17 dieną paliko panaikintą kitą tarnybos 2022 metų įsakymą, kuriuo taip pat įmonei buvo skirta 25 tūkst. eurų bauda.
Ginčas buvo kilęs tarnybai bendrovei skyrus 25 tūkst. eurų baudą už tai, kad ji organizuodama pokerio turnyrą „Žvejo iššūkis“ apie jį skelbė svetainėse betsafe.lt ir olybet.lt ir, tarnybos nuomone, taip skatino dalyvauti lošimuose.
LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog tarnyba negalėjo konstatuoti pažeidimo, nes įstatymo pakeitimas, kuris buvo pritaikytas įmonei ir dėl to skirta bauda, nebuvo notifikuotas EK.
Naujausi komentarai