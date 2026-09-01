„Telia“ įspėja dėl suklastotų sąskaitų: sukčiai įsigudrino elgtis ir taip

Bendrovės teigimu, klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už „Telia“ paslaugas, tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimą pagal tokius duomenis, pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo.
„Sukčiai vis dažniau renkasi ne masines, lengvai atpažįstamas žinutes, o gerokai įtikinamesnes atakas. Fiksuojame atvejus, kai klientams siunčiamos tikroviškai atrodančios sąskaitos su mūsų logotipu ir realistiškai pateikta informacija. Iš pirmo žvilgsnio toks laiškas gali nesukelti įtarimų, todėl gyventojai turėtų skirti kelias papildomas minutes jo patikrinimui“, – pranešime cituojama„Telia“ kibernetinio saugumo vadovė Odeta Baranauskienė.
Anot jos, vienas dažniausių požymių, išduodančių apgaulę, yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Oficialias sąskaitas „Telia“ klientams siunčia iš adreso [email protected], tačiau sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus, kurie skiriasi vos viena raide, papildomu simboliu ar kita galūne.
Akcentuojama, kad įtarimų turėtų kelti ir laiškai, kuriuose skubinama kuo greičiau atlikti mokėjimą, grasinama paslaugų apribojimais arba pateikiamos neįprastos mokėjimo instrukcijos. Pasak O. Baranauskienės, ypač atsargiems reikėtų būti tais atvejais, kai laiške nurodoma nauja ar anksčiau nematyta banko sąskaita, raginama kuo greičiau atlikti mokėjimą arba grasinama paslaugų apribojimais.
„Jei kyla bent menkiausia abejonė dėl gautos sąskaitos, rekomenduojame nespausti laiške esančių nuorodų, neatidaryti prisegtų failų ir neatlikti mokėjimo. Patikimiausias būdas pasitikrinti informaciją yra prisijungti prie „Telia“ savitarnos arba susisiekti su mumis oficialiais klientų aptarnavimo kanalais“, – teigia ji.
Bendrovės teigimu, jei klientas įtaria tapęs sukčių auka ir jau atliko mokėjimą, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą, apie incidentą informuoti policiją bei „Telia“. Pažymima, kad verta išsaugoti visus turimus duomenis: elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją.
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