„Telia Lietuvos“ vadovą D. Strombergą keičia G. Kaminskaitė-Salters

Nuo kovo 1 dienos ji pakeis nuo 2018 metų liepos įmonei vadovaujantį Daną Strombergą – „Telia Lietuvos“ akcininkė Švedijos „Telia Company“ jį siūlo rinkti į bendrovės valdybą, penktadienį pranešė „Telia Lietuva“.

G. Kaminskaitė-Salters sako, jog „Telia“ vizitine kortele Lietuvoje jau tapo technologinės inovacijos, plačiausias ryšio tinklas, tačiau norėdama išsiskirti klientų patirties kartelę įmonė turi kelti dar aukščiau.

„Telia“ komandos išskirtinumas yra įmonės kultūra pirmiausiai žiūrėti kliento poreikių, tad net neabejoju, kad mes savo ambicingą tikslą pasieksime“, – pranešime sakė G. Kaminskaitė-Salters.

D. Strombergas teigė, jog G. Kaminskaitės-Salters paskyrimas po itin konkurencingos vidinių ir išorinių kandidatų atrankos taip pat parodo, kad bendrovėje yra talentų augimo ir tęstinumo programa.

Pasak pranešimo, „Telia Lietuvos“ valdyba vasario 9 dieną patvirtino D. Strombergo atsistatydinimą nuo vasario 28 dienos, o akcininkams kovo 16 dieną bus siūloma jį skirti į laisvą valdybos nario vietą. Jis taip pat tęs darbą kaip „Telia Company“ vyresnysis viceprezidentas bei atsakingas už grupės veiklą Lietuvoje, Estijoje ir Danijoje.

Bendrovėje G. Kaminskaitė-Salters dirba nuo 2015 metų – ji vadovavo Teisės ir korporatyvinių reikalų, Pardavimo ir klientų aptarnavimo komandoms, o nuo 2021 metų spalio laikinai ėjo „Telia Denmark“ verslo klientų vadovės pareigas.

G. Kaminskaitė-Salters yra Nyderlandų Mastrichto universiteto teisės mokslų daktarė ir Jungtinės Karalystės Oksfordo universiteto tarptautinių santykių magistrė.

Naująja „Telia Lietuvos“ Pardavimo ir klientų aptarnavimo vadove nuo kovo 1 dienos paskirta Lina Bandzinė.

„Telia Lietuva“ pernai uždirbo 56,4 mln. eurų grynojo pelno – 0,7 proc. mažiau nei 2021 metais, jos pajamos augo 5,7 proc. iki 444,6 mln. eurų. Įmonės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) padidėjo 6,4 proc. iki 147,5 mln. eurų.

Naujos IT sprendimų sutartys „Telia“ IT paslaugų pardavimus per praėjusius metus padidino 19,7 proc., mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų pardavimai augo 16,6 proc., o plačiajuosčio interneto – 9,1 procento.

Pernai „Telia“ pritraukė 86 tūkst. naujų mobiliojo ryšio klientų – jų skaičius siekia apie 1,6 mln.