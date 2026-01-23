TOP100 e. komercijos reitingas: „Senukai.lt“ augina srautą ir didina atotrūkį nuo konkurentų

Anos Parafinaitės, „Kesko Senukai Digital“ vadovės Baltijos šalims, teigimu, šis rezultatas atspindi kryptingus strateginius sprendimus visoje kliento kelionėje, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
„2025-ųjų rezultatai patvirtina, kad tvari e. komercijos lyderystė kuriama ne vien per kainą ar asortimentą. Augimą lėmė nuoseklus darbas su kliento patirtimi, daugiakanalės prekybos integracija ir technologijų taikymas realiems kliento poreikiams. Žvelgiant į priekį, konkurencinį pranašumą turės tie, kurie geba veikti nuosekliai, labai tiksliai prognozuoti ir įvertinti kliento poreikius, automatizuoti sprendimus bei užtikrinti vientisą patirtį visuose sąlyčio taškuose“, – teigė A. Parafinaitė.
E. komercijos rinka persiskirsto
Artimiausias konkurentas „Pigu.lt“ 2025 m. fiksavo 8,6 proc. lankomumo sumažėjimą iki 60,7 mln. apsilankymų, o trečioje vietoje esantis „Go3.lt“ – 3,1 proc. sumažėjimą iki 48,1 mln., skelbia „BPN Intense“.
Pasak Gedo Kučinsko, „BPN Intense“ vystymo ir strategijų vadovo, 2025 m. Lietuvos e. komercijos rinka augo ne „į viršų“, o „į šonus“ – srautai persiskirstė tarp kategorijų ir rinkos žaidėjų.
„Senukai.lt“ lyderystę stiprina reikšmingai išaugęs klientų srautas iš organinės paieškos internete, didinantis platformos matomumą dirbtinio intelekto rekomendacijose. Taip pat sėkmingai išnaudojamas socialinių tinklų srautas, taikant sezoninius pasiūlymus ir aiškius kvietimus pirkėjams, teigia ekspertas.
Klientų patirtis – prioritetinė kryptis
Pasak A. Parafinaitės, klientų patirties stiprinimas 2025 m. nuosekliai išliko vienu svarbiausių „Senukų“ prioritetų. Investicijos į kliento patirties gerinimą atsispindėjo ir rodikliuose, ko pasekoje klientų lojalumo indeksas (NPS) augo 8 proc. ir reikšmingai viršijo rinkos vidurkį.
Klientų patirties tyrimų platformos „Synopticom“ duomenimis, „Senukai.lt“ NPS po apsipirkimo viršija 70 ir patenka į „World Class“ kategoriją. Tai leidžia platformą priskirti prie aukščiausią klientų lojalumo lygį demonstruojančių įmonių tarptautiniu mastu.
Daugiakanalė prekyba kaip augimo pagrindas
Pasak Jovitos Daškevičienės, „Senukų“ grupės vykdomosios direktorės Baltijos šalims, 2025 m. „Senukai“ nuosekliai stiprino daugiakanalę prekybą, kurioje elektroninė ir fizinės parduotuvės veikia kaip viena sistema.
Klientams siūlomas daugiau nei 550 tūkst. prekių asortimentas, o pasinaudojus daugiakanalės prekybos galimybėmis, perkančių klientų skaičius pernai išaugo 18 proc.
Pasak J. Daškevičienės, daugiakanalė prekyba leidžia klientams sklandžiai judėti tarp skirtingų apsipirkimo kanalų, o organizacijai suteikia galimybę užtikrinti greitį, patogumą ir nuoseklią patirtį visoje ekosistemoje.
„Vieni užsisako internetu ir atsiima parduotuvėje, kiti atvyksta pasikonsultuoti gyvai, o pirkimą užbaigia jiems patogiausiu būdu. Tokia lanksti sistema leidžia klientui rinktis, o mums – užtikrinti patogumą ir greitį“, – sakė J. Daškevičienė.
Mobilioji patirtis ir atsiskaitymo sprendimai
Augant pirkimų išmaniaisiais įrenginiais daliai (55 proc.), mobilioji patirtis 2025 m. tapo vienu svarbiausių augimo veiksnių, teigia A. Parafinaitė.
Pasak jos, „Senukai.lt“ platforma buvo atnaujinta taikant „pirmiausia mobiliesiems“ principą, todėl supaprastintas atsiskaitymo procesas, atnaujintas dizainas ir išplėstas funkcionalumas.
Lojalumo programos „Smart Net“ narių skaičius per metus išaugo 8 proc.
Praėjusių metų tendencija tapo ir auganti atsiskaitymo būdų įvairovė. „Senukai.lt“ kartu su „Inbank“ vysto „pirk dabar, mokėk vėliau“ (BNPL) sprendimus.
Pasak „Kesko Senukai Digital“ vadovės, reaguojant į klientų lūkestį greitai gauti prekes, buvo sutrumpinti užsakymo vykdymo terminai, išplėstos galimybes atsiimti prekes parduotuvėje vos per 45 minutes.
Augant e. komercijos rinkos brandai, konkurencinis pranašumas vis labiau priklauso nuo vykdymo kokybės, o „Senukai.lt“ rezultatai rodo gebėjimą veikti greitai ir nuosekliai persiskirstančioje rinkoje, sako A. Parafinaitė.
