Ukrainos DEMZ investuos į amunicijos gamyklą Lietuvoje

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė penktadienį su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį.
Pasak ministerijos, DEMZ Prienų rajone statys modernų amunicijos surinkimo cechą, o Alytaus pramonės parke panaudos jau įrengtą pramonės infrastruktūrą metalinėms šaudmenų dalims gaminti.
Ministerijos atstovų teigimu, tai Lietuvai svarbi „giga investicija“.
„DEMZ gamins gynybinės amunicijos komponentus viename moderniausių amunicijos surinkimo cechų Europoje. Lietuvos padalinys taps regioniniu įmonės gamybos ir inovacijų centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai“, – komentare BNS teigė ministerija.
Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą – kitų metų pabaigoje.
„DEMZ investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje ir ji taps regioniniu įmonės gamybos ir inovacijų centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai, kurie atitiks NATO standartus“, – rašoma pranešime.
Alytaus meras Nerijus Cesiulis BNS sakė, kad planuojama investicija yra didžiausia iki šiol Alytaus regione.
„Tokios investicijos nesame turėję. Tai nauja sritis mums, (...) ne tik darbo vietos, milijonai, investuoti į miestą, bet ir įvaizdžio klausimas. Kad einame į karinę pramonę, yra dar vienas žingsnis į priekį“, – teigė N. Cesiulis.
Kol nepasirašyta investicijų sutartis, jis nekomentavo įmonės planų Alytaus pramonės parke.
Pasak „Investuok Lietuvoje“, DEMZ yra didelis gynybos prekių tiekėjas Ukrainos kariuomenei. Kilus plataus masto karui Ukrainoje įmonė perorientavo veiklą iš civilinės į karinės produkcijos gamybą. Bendrovė turi padalinių visoje Ukrainoje, kur yra įdarbinusi apie 4 tūkst. žmonių.
Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą.
Agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis BNS yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę Vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje.
Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje.
DEMZ amunicijos gamykla turėtų iškilti Prienų rajone, netoli Balbieriškio
Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamyklos (DEMZ) amunicijos gamykla turėtų iškilti Prienų rajone, netoli Balbieriškio miestelio, Ąžuolų kaime, maždaug 130 km nuo sostinės Vilniaus.
30,6 hektaro ploto sklypas – vienintelis Prienų rajone – įrašytas Nacionalinės žemės tarnybos rezervuotų investicinių valstybės sklypų sąraše. Ekonomikos ir inovacijų ministerija anksčiau ketvirtadienį BNS patvirtino, kad DEMZ gamyklą ketina statyti Prienų rajone.
Šioje teritorijoje anksčiau planuota įrengti Šiaulių sąjungos dronų treniruočių bazę.
Balbieriškio bendruomenės „Balbieriškis juda“ pirmininkas ir savivaldybės tarybos narys Algis Marcinkevičius BNS teigė apie planuojamą gamyklą iki ketvirtadienio nieko nežinojęs, o apie tai išgirdęs iš vietos žurnalistų.
„Neturėjau informacijos, kad kažkas vyks, – ketvirtadienį BNS sakė A. Marcinkevičius. – Rajono taryba irgi nežino šito reikalo, (...) oficialų kalbų, kažkokių susitikimų nebuvo.“
Sklypą šalia Balbieriškio 2024-ųjų lapkritį Vyriausybė buvo nusprendusi perduoti Šaulių sąjungai, kad ji čia vystytų dronų pajėgumus, įrengtų šaudyklą, tačiau, anot sąjungos vado pavaduotojo Laimono Vaškio, teritorija šauliams taip ir neatiteko. Priežasčių jis teigė nežinantis.
„Planų buvo daug, bet kadangi sklypo neperdavė, tie planai ir sugriuvo, – BNS ketvirtadienį teigė L. Vaškys. – Buvo pasitarimas kažkada su bendruomene (Balbieriškio – BNS) dėl dronų mokyklos.“
Valstybinį sklypą anksčiau naudojo Alytaus profesinio rengimo centras.
Kaip rašė BNS, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ketvirtadienį paskelbė apie DEMZ planus Prienų rajone statyti modernų amunicijos surinkimo cechą, o Alytaus pramonės parke – panaudoti jau įrengtą infrastruktūrą metalinėms šaudmenų dalims gaminti.
Ministerija su bendrove penktadienį pasirašys stambaus investicinio projekto sutartį. Ketinimų protokolą su investuotoju pasirašys ir Krašto apsaugos ministerija. DEMZ investicijų suma kol kas neskelbiama.
Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą – kitų metų pabaigoje.
Kaip rašoma Ukrainos įmonės 2025 metų ataskaitoje, DEMZ pajamos augo 47 proc. iki 9,12 mlrd. Ukrainos grivinų (šios dienos kurus – apie 180 mln. eurų), o grynasis pelnas augo 95 proc. iki 1,95 mlrd. grivinų (38 mln. eurų).
„DEMZ – viso ciklo inžinerijos ir gamybos įmonė, specializuojanti serijinėje gynybinės paskirties produkcijos bei didelio tikslumo metalinių komponentų gynybos sektoriui gamyboje“, – rašoma ataskaitoje.
(be temos)
(be temos)