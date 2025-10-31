Užblokavo tris naujas piratinės svetainės kopijas

Jos teigimu, nors pirminė svetainė buvo užblokuota dar 2019 metais, periodiškai nustatomi nauji domenai, per kuriuos vartotojams siūloma žiūrėti filmus be teisių turėtojų sutikimo.
„Piratinių svetainių kūrėjai dažnai keičia pavadinimus ar domenus, tačiau jų turinys išlieka tas pats. Tai leidžia greitai nustatyti pažeidimus ir taikyti ribojimus, kad nelegalus turinys nebūtų prieinamas Lietuvos vartotojams,“ – pranešime cituojamas LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
Komisijos stebėsenos metu nustatyta, kad visose šiose svetainėse pasikartoja tie patys filmai – „Everly“ ir „Maps to the Stars“, kurie tapo kontroliniais pavyzdžiais, leidusiais identifikuoti neteisėtai atkurtą turinį.
Taip pat filmai buvo pasiekiami tuo pačiu adresų šablonu ir su tuo pačiu administratoriaus kontaktu. Tai leido komisijai konstatuoti, kad naujieji domenai yra „Filmai.in“ kopijos, atkurtos siekiant apeiti ankstesnius ribojimus.
LRTK pabrėžia, kad prisijungdami prie piratinių svetainių vartotojai rizikuoja ne tik pažeisti įstatymus, bet ir savo duomenų saugumu: tokios platformos dažnai renka asmeninę ar mokėjimų informaciją, siūlydamos „taškų pildymo“ ar „premijų“ sistemas, o jų valdytojai veikia anonimiškai.
„Be to, jose dažnai talpinamas kenkėjiškas reklamos ar sekimo kodas, galintis pasisavinti prisijungimo duomenis ar paveikti įrenginių veikimą“, – teigiama pranešime.
Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei Visuomenės informavimo įstatymą, už neteisėtą kūrinių naudojimą ar platinimą gali būti taikomos administracinės arba baudžiamosios sankcijos.
LRTK, kaip priežiūros institucija, taiko administracines baudas fiziniams asmenims, kai nustatoma, kad jie neteisėtai platina ar viešai skelbia autorių teisių saugomą turinį, pažeidžia komisijos nurodymus ar bendradarbiauja su piratinėmis platformomis.
Baudos gali siekti nuo 140 iki kelių tūkstančių eurų, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir pasikartojimo dažnumo.
„Vien šiemet LRTK priėmė daugiau kaip 250 nutarimų dėl administracinių baudų. Tai parodo, kad piratinio turinio platinimas nėra anoniminis – už kiekvieną neteisėtai paskelbtą kūrinį atsako konkretūs asmenys,“ – teigia LRTK Teisės skyriaus vadovas Vadimas Gasperkij.
Kaip nurodoma LRTK 2024 metų veiklos ataskaitoje, Komisija nuosekliai stiprina autorių teisių apsaugą: pernai buvo apribota prieiga prie kelių dešimčių neteisėtų svetainių, o stebėsenos apimtis išplėsta ir į kitas sritis – muzikos, tinklalaidžių bei socialinių platformų turinį, teigiama pranešime.
„Dirbame kryptingai, kad Lietuvoje kūrėjų darbas būtų gerbiamas, o neteisėto turinio platinimas – kuo mažiau patrauklus ir vartotojams, ir jo skleidėjams,“ – teigia M. Martišius.
BNS rašė, kad spalio pradžioje Kauno apylinkės teismas už TV3 autorinių teisių pažeidimą neteisėtai platinant filmus ir serialus svetainėje „Filmai.in“ iš jos valdytojo Martyno Radvilos priteisė 55 tūkst. eurų kompensaciją.
