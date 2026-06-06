Užuot sekęs rinką, „Lidl“ parodė kryptį: kaip per 10 metų suformuotas naujas darbdavio standartas

„Stipri ir vieninga komanda yra viena didžiausių mūsų stiprybių. Per dešimt metų ji išaugo iki beveik 3 tūkst. darbuotojų, kurių kasdienės pastangos padeda užtikrinti sklandų parduotuvių darbą ir puikią apsipirkimo patirtį klientams. Ypač džiugu, kad tiek biure, tiek logistikos centruose, tiek parduotuvėse turime nemažai komandos narių, kurie prie prekybos tinklo prisijungė dar pačioje veiklos pradžioje ir kartu su įmone augo visą šį dešimtmetį. Tai mums yra labai svarbus įvertinimas ir ženklas, kad žmonės „Lidl“ vertina kaip gerą vietą dirbti, augti ir tobulėti. Dėl šios priežasties nuosekliai geriname darbo sąlygas ir skiriame didelį dėmesį visapusei darbuotojų gerovei“, – akcentavo „Lidl“ Lietuvoje personalo vadovė ir valdybos narė Liina Kippasto.
Konkurencingas atlyginimai sektoriuje
Jau dešimt metų „Lidl“ Lietuvoje išlieka tarp prekybos sektoriaus lyderių pagal darbuotojams mokamą konkurencingą vidutinį atlyginimą.
„Nuo pat veiklos starto Lietuvoje komandos nariams užtikriname sąžiningą ir konkurencingą atlyginimą, taip įvertindami jų kasdienes pastangas. Mūsų darbuotojai gauna vieną konkurencingiausių vidutinių darbo užmokesčių tarp penkių didžiausių prekybos tinklų – „Rekvizitai.lt“ duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį jis siekė 2 558,36 euro. Konkurencingą vidutinį atlyginimą sektoriuje išlaikėme ir visais praėjusiais metais“, – sakė L. Kippasto.
Dirbančius bendrovėje motyvuoja ir aiški, pakopinė atlyginimo didinimo sistema, suteikianti stabilumo ir užtikrinanti prognozuojamą atlygio augimą.
Prioritetas – visapusiška darbuotojų gerovė
Prieš aštuonerius metus žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“ buvo vienas pirmųjų Lietuvos mažmeninės prekybos sektoriuje, visus savo komandos narius apdraudęs privačiu sveikatos draudimu. Šiuo pavyzdžiu vėliau pasekė ir kiti, o šiandien tai jau tapo rinkos standartu ir neatsiejama gero darbdavio nauda.
„Papildomas sveikatos draudimas darbuotojams ne tik sudaro galimybes greičiau pasveikti, bet ir skatina labiau rūpintis savimi. Komandos nariai vertina šią naudą ir aktyviai naudojasi ambulatorinio gydymo, odontologijos ir optikos paslaugomis, įsigyja vitaminus, maisto papildus, medicinos priemones. Siekdami, kad draudimas būtų aktualus ir atitiktų realius poreikius, kiekvienais metais peržiūrime draudimo paketą – vertiname pasiūlymus, analizuojame sąlygas ir atnaujiname sprendimus, kad prireikus darbuotojai galėtų greitai ir tinkamai pasirūpini savo sveikata“, – dalinosi „Lidl“ Lietuvoje personalo vadovė ir valdybos narė.
Anot L. Kippasto, per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė ir požiūris į emocinę sveikatą – vis daugiau žmonių linkę atidžiau rūpintis savimi.
„Privačios psichologų ar psichoterapeutų konsultacijos gali būti brangios ir ne visiems prieinamos, todėl komandos nariai kasmet gali pasinaudoti iki dešimties psichologo ar gydytojo psichoterapeuto konsultacijų. Tai leidžia darbuotojams gauti profesionalią ir konfidencialią pagalbą, padedančią ne tik spręsti problemas, bet ir palaikyti gerą emocinę būklę“, – sakė L. Kippasto.
Aplinka, kurioje kiekvienas jaučiasi svarbus
Jau dešimt metų „Lidl“ Lietuvoje nuosekliai dirba tam, kad komandos nariams užtikrintų ne tik konkurencingą atlyginimą ar fizinės ir emocinės sveikatos naudas, bet ir motyvuojančią, draugišką darbo aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi vertinamas.
„Mums svarbiausia – žmonės, nes būtent jie kuria įmonės sėkmę. Kai darbuotojai jaučiasi išklausyti, vertinami ir motyvuoti, organizacija gali augti ir siekti aukščiausių rezultatų. Dėl šios priežasties mūsų vertybės pirmiausia orientuotos į komandą – skatiname pagarbą, pasitikėjimą, bendradarbiavimą ir augimą kartu. Komandoje turime ne vieną pavyzdį, kaip iš parduotuvės darbuotojo kolegos išaugo iki vadovaujančių pozicijų biure ar logistikos centruose. Siekdami išgirsti darbuotojų nuomonę, kasmet atliekame apklausas įvairiomis temomis, o gautus rezultatus aptariame komandose ir numatome tolimesnius veiksmus“, – pasakojo „Lidl“ Lietuvoje personalo vadovė ir valdybos narė Liina Kippasto.
Kita tiek darbuotojų, tiek klientų vertinama ilgametė iniciatyva – sprendimas nedirbti per didžiąsias metų šventes. Jau devynerius metus darbuotojai šiuo laikotarpiu gali laiką skirti artimiesiems ir poilsiui. Tai padeda išlaikyti darbo ir asmeninio gyvenimo balansą, kuris yra itin svarbus emocinei gerovei.
Nuoseklų „Lidl“ rūpinimąsi darbuotojais patvirtina ir išoriniai įvertinimai – įmonė jau aštuntus metus iš eilės pelno geriausio darbdavio vardą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, jai suteikti „Top Employer 2026 Lietuva“ ir „Top Employer 2026 Europe“ sertifikatai. Be to, kasmetiniuose „CV-Online“ organizuojamuose „TOP darbdavio“ rinkimuose „Lidl“ antrus metus iš eilės pripažinta daugiausiai darbuotojų susidomėjimo sulaukiančia prekybos įmone Lietuvoje, o bendrame geriausių darbdavių reitinge užėmė ketvirtą vietą.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 86 „Lidl“ parduotuvės 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.
(be temos)
(be temos)