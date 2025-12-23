 Vakarų laivų gamyklos generalinis direktorius sveikina švenčių proga

2025-12-23 05:00 klaipeda.diena.lt inf.
Ruošiantis žengti per šv. Kalėdų ir Naujųjų slenkstį, noriu nuoširdžiai padėkoti už praeinančius 2025-uosius visiems mūsų įmonių grupės darbuotojams, klientams ir partneriams Lietuvoje, taip pat visame pasaulyje – už tūkstančių jūrmylių ar kilometrų!

Jūrinės inžinerijos jėgą kartu su Jumis nukreipiame į įspūdingus tarptautinius projektus, į mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kultūrines iniciatyvas ir kuriame vertę savo miestui, šaliai, pasauliui.

Profesionalai, bendražygiai, piliečiai, klaipėdiečiai – kiekvienas aspektas yra svarbus ir reikšmingas, tačiau visa ko šerdis yra žmogiškumas. Būkime stebuklu, kuris mato savo artimą ir nušviečia aplinkinių gyvenimus. Ramių, jaukių ir prasmingiems tikslams įkvepiančių švenčių!

Straipsnis užsakytas
