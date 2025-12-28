VERT: suvartotų dujų ir elektros rodmenis reikia deklaruoti iki gruodžio pabaigos

„Laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už gruodžio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos gruodžio mėnesį galiojusiais tarifais“, – pranešime skelbė rinkos reguliuotojas.
Rodmenis deklaravus sausio 1 d. ar vėliau, už gruodžio mėnesį suvartotą elektrą ar dujas bus taikomi naujieji tarifai.
Vartotojai deklaruoti rodmenis privalo iki paskutinės kalendorinio mėnesio dienos, tai svarbu keičiantis kainoms, siekiant, kad mokėjimai būtų apskaičiuoti teisingai.
Rodmenis deklaruoti privaloma kiekvieną mėnesį, tai galima daryti elektros ir dujų tiekėjų savitarnose ar kitais vartotojams patogiais kanalais.
(be temos)