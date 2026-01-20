LEA: fiksuotas 12 mėnesių elektros kainas nežymiai padidino vienas tiekėjas

Agentūros duomenimis, siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos 1 kilovatvalandės (kWh) vidutinė kaina per savaitę nepakito ir sudaro 0,271 euro, o dviejų laiko zonų vidutinė kaina padidėjo nuo 0,261 euro iki 0,262 euro.
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina nepasikeitė ir šiuo metu siekia 0,274 euro (viena laiko zona) ir 0,265 euro (dvi laikos zonos).
Tuo metu planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina šoktelėjo 4 proc. ir siekia 0,352 euro.
Garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“) šių metų sausį, palyginti su 2025 metų gruodžiu, sumažėjo 9–14 proc. – iki 0,228 euro (viena laiko zona) bei iki 0,246 euro ir 0,188 euro (dvi laiko zonos).
