Viceministras: „Mere“ parduotuvių darbuotojams bus suteikiama pagalba

„Prieš inicijuodami visą sankcijų procesą, turėjome diskusijų, kad tiems darbuotojams būtų suteikta išskirtinė pagalba relokuotis arba susirasti naują darbo vietą“, – LRT radijui pirmadienį sakė Paulius Petrauskas.
„Noriu pabrėžti, kad šiuo metu kitos parduotuvės ieško 2400 darbuotojų, tai aš nemanau, kad būtų didelė problema tiesiog pereiti į lietuviško arba, pavyzdžiui, vokiško tinklo parduotuves dirbti tiems darbuotojams“, – pridūrė jis.
P. Petrausko teigimu, daugiausiai „Mere“ parduotuvių yra didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, o jų Užimtumo tarnybos padaliniai apie tai yra informuoti: „Tikrai pagelbės tiems darbuotojams.“
Pasak viceministro, „Mere“ parduotuvėse iki šiol dirbo daugiau nei 250 darbuotojų. „Sodros“ duomenimis, tinklą valdančioje įmonėje „Valientė“ yra 262 darbuotojai.
Kaip rašė BNS, į 21-ąjį ES sankcijų sąrašą įtrauktas Rusijos verslininkas Sergejus Šnaideris, kuriam priklauso prekybos tinklas „Mere“. Ministerija teigė, kad nuo ketvirtadienio visi „Svetofor Group“ savininkų pinigai ir turtas ES privalo būti įšaldytas.
Portalas „15min“ penktadienį skelbė, kad uždaromos visos 20 šio tinklo parduotuvių. „Mere“ atstovė BNS patvirtino, kad „dėl techninių kliūčių visos parduotuvės nedirba“, bet nekomentavo, ar parduotuvės uždarytos laikinai bei ar tai susiję su paskelbta informacija apie sankcijas.
Įmonės internetiniame puslapyje buvo nurodyta, kad Lietuvoje veikia 26 „Mere“ parduotuvės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šilutėje, Telšiuose, Jonavoje, Tauragėje, Jurbarke, Kretingoje, Marijampolėje, Kaune, Mažeikiuose, Naujoje Akmenėje, Utenoje, Plungėje ir Radviliškyje.
Pirmadienį nebeveikia „Mere“ internetinis puslapis, ištrinta socialinio tinklo „Facebook“ paskyra.
„Valientės“ pajamos pernai augo 16,2 proc. iki 75,8 mln. eurų, grynasis pelnas mažėjo 14,2 proc. iki 1 mln. eurų, rodo Registrų centrui pateikta jos ataskaita.
Įmonė Lietuvoje veikia nuo 2019 metų, o 2021 metais ji atidarė filialus Latvijoje ir Estijoje.
„Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams priklauso daugiau kaip 2,2 tūkst. parduotuvių Rusijoje ir kitose šalyse, veikiančių su prekių ženklais „Svetofor“, „Mere“ ir „MyPrice“.
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