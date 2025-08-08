„Vičiūnų grupė“ žengia į naują rinką

Skelbiama, kad įmonė Kanadoje veiks kaip prekybinė atstovybė, kuri sieks efektyviau atliepti vietos rinkos poreikius, stiprinti „Viči“ prekės ženklo žinomumą ir plėsti veiklą mažmeninės prekybos bei viešbučių, restoranų ir maitinimo sektoriuose.
Įmonės vadovu paskirtas dabartinis „Vičiūnai Serbia“ vadovas Andrius Klimaitis.
„Naujoji įmonė padės mums veikti lokaliau – greičiau, lankstesniu būdu spręsti logistikos iššūkius, užtikrinti produktų prieinamumą ir plėtoti ilgalaikes partnerystes šiame konkurencingame regione“, – pranešime cituojamas A. Klimaitis.
„Vičiūnų grupė“ šių metų vasarį taip pat registravo naują įmonę Jungtinėse Amerikos Valstijose.
ELTA primena, kad praėjusių metų balandžio pabaigoje, po beveik dvejus metus trukusio pardavimo proceso, „Vičiūnų“ grupė visiškai pasitraukė iš Rusijos rinkos – fabriką Kaliningrade pardavė bendrovei „Ocean Group“.
Tąkart „Vičiūnų grupės“ atstovai skelbė, kad įmonė pardavė Kaliningrado srityje veikiantį fabriką ir septyniose valstybėse esančias logistikos bei prekybos įmones.
Parduotame įmonių portfelyje viso yra 15 įmonių: 7 Rusijoje veikiančios bendrovės („Vichiunai-Rus“, „BaltKo“, „Fort Trans Logistika“, „LK Centrus“, „Frost logistics“, „RefTerminal“ ir „ViciRusTrans“), 3 įmonės Baltarusijoje („EcoFort“, „Viciunai Bel“ ir „Vičiūnai Logistik“), Kazachstano „VICI-KAZAKHSTAN“, Azerbaidžano „Vichiunai Azerbaijan“, Kirgizijos „Vicunai KG“, Uzbekistano „Viciunai Vostok“ bei Sakartvelo „Vichiunai Sakartvelo“.
