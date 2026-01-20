„Vičiūnai“ keičia pavadinimą

Tokį sprendimą sausio 16 dieną priėmė vienintelė bendrovės akcininkė, nurodė įmonė Registrų centrui. Tačiau kol kas jokių dokumentų jam įmonė nepateikė, o pavadinimas „Shiposhi“ Juridinių asmenų registre rezervuotas iki liepos 8 dienos.
Kitas „Vičiūnų“ akcininkas Liudas Skierus BNS aiškino, kad šis pokytis nėra esminis.
„Vičiūnų“ pavadinimas naudojamas daug kompanijų. Brendas (prekės ženklas – BNS) yra, viskas yra. Čia kažkoks mažas epizodas ir čia ne esminis epizodas“, – BNS sakė L. Skierus.
Vis dėlto jis atsisakė pakomentuoti sprendimą: „Aš jums sakau – nepakomentuosiu šito veiksmo.“
„Vičiūnų grupės“ teisininkė Laura Andrušaitė, kurios kontaktai nurodyti pranešime Registrų centui, BNS teigė taip pat negalinti komentuoti šio klausimo, nes su juo nėra susipažinusi.
BNS kol kas nepavyko gauti paaiškinimo iš „Vičiūnų“ atstovų, ką reiškia naujas jos pavadinimas. Shiposhi yra kaimas vakarų Indijoje, Ratnagirio regione, turintis ilgą pakrantę ir garsėjantis stipria žvejybos pramone, rašo dirbtinio intelekto programėlė „Chat GPT“.
BNS skelbė, kad „Vičiūnų grupė“ ir jos valdytoja „VG Holding“ 2024 metų balandį už maždaug 102 mln. eurų pardavė verslą Rusijoje bei kitose Rytų rinkose – iš viso 15 įmonių.
2024 metais „Vičiūnų grupės“ valdybos narys Dainius Matijošaitis „Verslo žinioms“ teigė, kad planuojama palikti „Viči“ prekės ženklą Baltijos šalyse, tačiau keis jo dizainą.
„Vičiūnų“ pajamos 2024 metais siekė 25,8 mln. eurų ir buvo kiek didesnės nei 2023 metais (25,1 mln. eurų), įmonė uždirbo 25,1 mln. eurų grynojo pelno (473 tūkst. eurų nuostolį).
