Vilniaus ir Kauno oro uostuose – svarbūs pokyčiai

Du didžiausi šalies oro uostai yra pirmieji Baltijos regione, pradėję taikyti naują skysčių gabenimo tvarką, ketvirtadienį pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).
„Sprendimo įtaka geresnei keleivių patirčiai oro uoste bus didelė, kalbant paprastai, žmogui atėjus į aviacijos saugumo patikrą nieko nebereikės ištraukti iš savo bagažo, bus taupomas laikas ir mažinamas stresas“, – pranešime sakė LTOU Saugos ir saugumo departamento vadovas Vidas Kšanas.
Pasak įmonės, tokią galimybę lėmė technologiniai sprendimai, investicijos į jau veikiančius saugumo skenerius bei dar liepos pabaigoje Europos Komisijos (EK) priimtas sprendimas, leidžiantis keleiviams rankiniame bagaže gabenti bet kokias iki 2 litrų talpas su skysčiais.
Iki šiol rankiniame bagaže vežami skysčiai turėjo būti ne didesniuose nei 100 ml talpos indeliuose ir sudėti į atskirą 1 litro talpos maišelį, o patikros metu jie turėjo būti ištraukiami iš bagažo.
Ši tvarka kol kas lieka galioti Palangos oro uoste bei kituose Europos oro uostuose, dažniausiai mažesniuose.
