Virginijus Sinkevičius siūlys naikinti šią korupcijos skandale atsidūrusią tarnybą

Tokią galimybę demokratai turės, jei jos atstovas vadovaus Žemės ūkio ministerijai, kuriai ir pavaldi Augalininkystės tarnyba.
„Ketinama peržiūrėti ministerijai pavaldžių įstaigų funkcijas ir greičiausiai jos bus perduotos Maisto ir veterinarijos tarnybai, kaip buvo visuomet. Tokiu atveju atskiros dar vienos tarnybos turėtų nelikti“, – portalui sakė V. Sinkevičius.
Anot jo, pirmiausia bus atliktas korupcijos rizikos vertinimas, analizuojama, kokios tarnybų funkcijos dubliuojamos.
„Taip būtų taupomos lėšos ir mažinamos akivaizdžios rizikos. Nes jeigu ten dvidešimt metų vešėjo korupcija, klausimas, ar tokios tarnybos valstybei iš viso yra reikalingos“, – svarstė politikas.
Jis, be kita ko, užsiminė, kad atidžiau bus gilinamasi ir į kitų ministerijai pavaldžių tarnybų veiklą, aiškinamasi, ar visos jos būtinos.
Kaip rašė BNS, socialdemokratams nusprendus šalinti „Nemuno aušrą“ ir į koaliciją pasikviesti demokratus, pastariesiems po koalicinių derybų patikėtos Sveikatos apsaugos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijos.
BNS rašė, kad pareigūnai pernai pradėjo tyrimą dėl korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, o šiemet pateikė įtarimus buvusiam žemės ūkio ministrui konservatoriui Kaziui Starkevičiui ir tuometiniam demokratų lyderiui, Seimo nariui Sauliui Skverneliui.
K. Starkevičius pavasarį pasitraukė iš Seimo ir, anot „15min“, teisėsaugai prisipažino paėmęs iki 20 tūkst. eurų kyšį.
Kyšio ėmimu dėl galimo politinio palankumo Valstybinės augalininkystės tarnybos tuometei vadovybei įtariamas ir S. Skvernelis, tačiau jis kaltę neigia ir liko dirbti Seime.
Tarnyba nuo 2025 metų gruodžio neturi nuolatinio vadovo, kai atliekant tyrimą dėl galimos korupcijos buvo sulaikytas jai vadovavęs Jurijus Kornijenko. Iš viso šiame ikiteisminiame tyrime įtarimai pateikti 16 asmenų.
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